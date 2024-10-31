https://uz.sputniknews.ru/20241031/mojno-li-zarazitsya-vich-vo-vremya-manikyura-46397284.html
Можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра
Можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра
Sputnik Узбекистан
Инфекционист: ВИЧ чувствителен к действию дезинфицирующих химических средств, разрушается при нагревании выше 56 градусов в течение 30 минут и при действии ультрафиолета
2024-10-31T22:02+0500
2024-10-31T22:02+0500
2024-10-31T22:02+0500
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Заразиться ВИЧ-инфекцией при маникюре возможно только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и при грубом нарушении их обработки, сообщила РИА Новости специалист Центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Мария Ласеева.Специалист добавила, что ВИЧ-инфекция относится к группе "гемоконтактных" инфекций. Длительные эпидемиологические наблюдения показали, что ВИЧ передается при половых контактах, от инфицированной матери плоду и при переносе зараженной крови тем или иным путем от инфицированного лица неинфицированному, что возможно при переливании крови и ее компонентов, пересадке органов, при парентеральных вмешательствах.Прямому риску заражения подвергаются половые партнеры лиц с ВИЧ, не принимающих антиретровирусную терапию, реципиенты их крови, партнеры по внутривенному употреблению наркотиков, а также дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, не получающими химиопрофилактику антиретровирусными препаратами, уточнила Ласеева.При этом, по ее словам, ВИЧ чувствителен к действию дезинфицирующих химических средств, разрушается при нагревании выше 56 градусов в течение 30 минут и при действии ультрафиолета.
https://uz.sputniknews.ru/20241030/kompyuternaya-sheya-kak-ot-nee-izbavitsya-46386233.html
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вич заражение инфекционист
вич заражение инфекционист
Можно ли заразиться ВИЧ во время маникюра
Инфекционист: ВИЧ чувствителен к действию дезинфицирующих химических средств, разрушается при нагревании выше 56 градусов в течение 30 минут и при действии ультрафиолета.
Заразиться ВИЧ-инфекцией при маникюре возможно только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и при грубом нарушении их обработки, сообщила РИА Новости
специалист Центра общей инфектологии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Мария Ласеева.
"Если рассматривать возможность передачи ВИЧ-инфекции через маникюрные инструменты, то возможен его перенос только в случае обильного загрязнения кровью колющих или режущих предметов и грубом нарушении их обработки (предстерилизационной очистки, дезинфицирования и стерилизации), однако риск инфицирования в данном случае в сотни раз меньше, чем при половых контактах или употреблении наркотиков", — пояснила она.
Специалист добавила, что ВИЧ-инфекция относится к группе "гемоконтактных" инфекций. Длительные эпидемиологические наблюдения показали, что ВИЧ передается при половых контактах, от инфицированной матери плоду и при переносе зараженной крови тем или иным путем от инфицированного лица неинфицированному, что возможно при переливании крови и ее компонентов, пересадке органов, при парентеральных вмешательствах.
Прямому риску заражения подвергаются половые партнеры лиц с ВИЧ, не принимающих антиретровирусную терапию, реципиенты их крови, партнеры по внутривенному употреблению наркотиков, а также дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, не получающими химиопрофилактику антиретровирусными препаратами, уточнила Ласеева.
При этом, по ее словам, ВИЧ чувствителен к действию дезинфицирующих химических средств, разрушается при нагревании выше 56 градусов в течение 30 минут и при действии ультрафиолета.