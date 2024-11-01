https://uz.sputniknews.ru/20241101/rasstroystvo-pischevareniya-kakie-produkty-pomogut-spravitsya-s-boleznyu-46415836.html
Расстройство пищеварения. Какие продукты помогут справиться с болезнью
Расстройство пищеварения. Какие продукты помогут справиться с болезнью
Sputnik Узбекистан
Диетолог перечислила продукты для восстановления желудочно-кишечного тракта
2024-11-01T22:03+0500
2024-11-01T22:03+0500
2024-11-01T22:03+0500
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Заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые вызывают расстройство пищеварения, относятся к числу наиболее распространенных. При их возникновении должна быть особая программа питания, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Специалист перечислила продукты, которые помогут решить проблему."В первую очередь все определяется степенью расстройства, симптомами, с которыми человек обращается к доктору. Но, безусловно, из еды сразу убираются все газированные напитки, все источники сладкого, рафинированные продукты: колбасы, сосиски, сардельки и иные копчености — все это будет действовать вопреки слаженной работе ЖКТ. Остаются натуральные продукты с щадящей обработкой с целью получения всех необходимых питательных компонентов из их состава. В рационе, например, могут и должны быть крупы даже со всеми слизистыми компонентами, дабы регенерировать нашу слизистую, особенно в верхних отделах ЖКТ. Также в рационе будет полезно термически обработанное мясо птицы или рыбы для опять-таки регенерации и обеспечения организма, надломленного болезнью, белком. К источникам полноценного белка необходимо добавить термически обработанные овощи, чтобы дополнить порцию минеральными веществами, ферментами, растительными волокнами для поддержания системы пищеварения", — рекомендовала Бережная.По ее словам, в период болезни из рациона также следует исключить молочные и кисломолочные продукты, потому что современные молочные продукты поддерживают воспалительные процессы в ЖКТ. А вот куриное яйцо при хорошей переносимости смело можно добавлять к рациону.Гастроэнтеролог также добавила, что для восстановления работы ЖКТ хорошо подходят ферментированные продукты, за исключением квашеной капусты и капусты как таковой.В заключение она предложила вариант полезного ферментированного завтрака.
https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-omega-3-otlichaetsya-ot-rybego-jira-46357711.html
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пищеварение диетолог продукты болезнь
пищеварение диетолог продукты болезнь
Расстройство пищеварения. Какие продукты помогут справиться с болезнью
Диетолог перечислила продукты для восстановления желудочно-кишечного тракта.
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые вызывают расстройство пищеварения, относятся к числу наиболее распространенных. При их возникновении должна быть особая программа питания, рассказала радио Sputnik
кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
Специалист перечислила продукты, которые помогут решить проблему.
"В первую очередь все определяется степенью расстройства, симптомами, с которыми человек обращается к доктору. Но, безусловно, из еды сразу убираются все газированные напитки, все источники сладкого, рафинированные продукты: колбасы, сосиски, сардельки и иные копчености — все это будет действовать вопреки слаженной работе ЖКТ. Остаются натуральные продукты с щадящей обработкой с целью получения всех необходимых питательных компонентов из их состава. В рационе, например, могут и должны быть крупы даже со всеми слизистыми компонентами, дабы регенерировать нашу слизистую, особенно в верхних отделах ЖКТ. Также в рационе будет полезно термически обработанное мясо птицы или рыбы для опять-таки регенерации и обеспечения организма, надломленного болезнью, белком. К источникам полноценного белка необходимо добавить термически обработанные овощи, чтобы дополнить порцию минеральными веществами, ферментами, растительными волокнами для поддержания системы пищеварения", — рекомендовала Бережная.
По ее словам, в период болезни из рациона также следует исключить молочные и кисломолочные продукты, потому что современные молочные продукты поддерживают воспалительные процессы в ЖКТ. А вот куриное яйцо при хорошей переносимости смело можно добавлять к рациону.
"Всегда рекомендуют сушки или сухарики, если говорить о первом столе или, скажем, о язвенной болезни в острой форме. На самом деле это устаревшие рекомендации, которые сейчас уже не работают. Эти продукты можно порекомендовать только для того, чтобы тщательно их пережевать. Про это и первый стол — просто тщательно пережевывать ту пищу, которую получает человек, потому что сам процесс жевания способствует регенерации тканей и выработке всех ферментов на тех участках желудочно-кишечного тракта, которые будут уже принимать пищевой комок. Для этого хорошо подходят источники полноценного белка, потому как нам нужны аминокислоты для регенерации и построения. Это может быть мясной или куриный бульон и мясо в бульоне, которое нужно тщательно пережевывать", — пояснила Бережная.
Гастроэнтеролог также добавила, что для восстановления работы ЖКТ хорошо подходят ферментированные продукты, за исключением квашеной капусты и капусты как таковой.
В заключение она предложила вариант полезного ферментированного завтрака.
"Берем овсяные хлопья, но не быстрого приготовления, а грубого помола, и замачиваем их на ночь в теплой воде, добавив пробиотики. И утром вы получите прекрасный продукт с пробиотическими ферментами, которые будут латать ваш кишечник, поддерживая его здоровье", — советует специалист.