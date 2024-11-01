https://uz.sputniknews.ru/20241101/rasstroystvo-pischevareniya-kakie-produkty-pomogut-spravitsya-s-boleznyu-46415836.html

Расстройство пищеварения. Какие продукты помогут справиться с болезнью

Расстройство пищеварения. Какие продукты помогут справиться с болезнью

Sputnik Узбекистан

Диетолог перечислила продукты для восстановления желудочно-кишечного тракта

2024-11-01T22:03+0500

2024-11-01T22:03+0500

2024-11-01T22:03+0500

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Заболевания органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые вызывают расстройство пищеварения, относятся к числу наиболее распространенных. При их возникновении должна быть особая программа питания, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Специалист перечислила продукты, которые помогут решить проблему."В первую очередь все определяется степенью расстройства, симптомами, с которыми человек обращается к доктору. Но, безусловно, из еды сразу убираются все газированные напитки, все источники сладкого, рафинированные продукты: колбасы, сосиски, сардельки и иные копчености — все это будет действовать вопреки слаженной работе ЖКТ. Остаются натуральные продукты с щадящей обработкой с целью получения всех необходимых питательных компонентов из их состава. В рационе, например, могут и должны быть крупы даже со всеми слизистыми компонентами, дабы регенерировать нашу слизистую, особенно в верхних отделах ЖКТ. Также в рационе будет полезно термически обработанное мясо птицы или рыбы для опять-таки регенерации и обеспечения организма, надломленного болезнью, белком. К источникам полноценного белка необходимо добавить термически обработанные овощи, чтобы дополнить порцию минеральными веществами, ферментами, растительными волокнами для поддержания системы пищеварения", — рекомендовала Бережная.По ее словам, в период болезни из рациона также следует исключить молочные и кисломолочные продукты, потому что современные молочные продукты поддерживают воспалительные процессы в ЖКТ. А вот куриное яйцо при хорошей переносимости смело можно добавлять к рациону.Гастроэнтеролог также добавила, что для восстановления работы ЖКТ хорошо подходят ферментированные продукты, за исключением квашеной капусты и капусты как таковой.В заключение она предложила вариант полезного ферментированного завтрака.

https://uz.sputniknews.ru/20241029/chem-omega-3-otlichaetsya-ot-rybego-jira-46357711.html

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