https://uz.sputniknews.ru/20241101/skolko-stoit-portsiya-plova-v-raznyx-regionax-uzbekistana-46424398.html

Сколько стоит порция плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Сколько стоит порция плова в разных регионах Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны

2024-11-01T18:15+0500

2024-11-01T18:15+0500

2024-11-01T18:15+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

наманганская область

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Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 541 сум. Она, кстати, не изменилась с сентября. На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 717 сумов (32 тыс. 884 сума оно стоило в сентябре). Самый бюджетный вариант плова в октябре предлагали в Наманганской области — 22 тыс. 201 сум — по такой же цене, как в сентябре. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

наманганская область

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