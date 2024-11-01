https://uz.sputniknews.ru/20241101/skolko-stoit-portsiya-plova-v-raznyx-regionax-uzbekistana-46424398.html
Сколько стоит порция плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Сколько стоит порция плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны
2024-11-01T18:15+0500
2024-11-01T18:15+0500
2024-11-01T18:15+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
наманганская область
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Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 541 сум. Она, кстати, не изменилась с сентября. На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 717 сумов (32 тыс. 884 сума оно стоило в сентябре). Самый бюджетный вариант плова в октябре предлагали в Наманганской области — 22 тыс. 201 сум — по такой же цене, как в сентябре. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
ташкент
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узбекистан регионы плов стоимость
узбекистан регионы плов стоимость
Сколько стоит порция плова в разных регионах Узбекистана — инфографика
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
Традиционно самой дорогой цена порции плова остается в Ташкенте — 34 тыс. 541 сум. Она, кстати, не изменилась с сентября. На втором месте — Бухарская область, где самое популярное блюдо узбекской кухни можно отведать за 33 тыс. 717 сумов (32 тыс. 884 сума оно стоило в сентябре). Самый бюджетный вариант плова в октябре предлагали в Наманганской области — 22 тыс. 201 сум — по такой же цене, как в сентябре.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.