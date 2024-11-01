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https://uz.sputniknews.ru/20241101/turisticheskie-vuzy-uzbekistana-i-rossii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-46420994.html
Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами
2024-11-01T15:15+0500
2024-11-01T15:15+0500
узбеки
россия
сотрудничество
вузы
туризм
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.Его подписали первый проректор Международного университета туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" Дилмурод Насимов и и. о. ректора Российского госуниверситета туризма и сервиса Амбарцум Галустов.
https://uz.sputniknews.ru/20241031/v-tashkente-otkryli-novyy-kampus-filiala-rgpu-im-gertsena-46410031.html
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узбекистан россия вузы сотрудничество
узбекистан россия вузы сотрудничество

Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве

15:15 01.11.2024
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
Международный университет туризма и культурного наследия Великий шелковый путь и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2024
© Sputnik/Анна Желиховская
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Документ направлен на расширение взаимодействия в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
Международный университет туризма и культурного наследия Великий шелковый путь и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2024
Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
© Sputnik/Анна Желиховская
Его подписали первый проректор Международного университета туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" Дилмурод Насимов и и. о. ректора Российского госуниверситета туризма и сервиса Амбарцум Галустов.
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