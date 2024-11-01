https://uz.sputniknews.ru/20241101/turisticheskie-vuzy-uzbekistana-i-rossii-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-46420994.html

Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве

Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами

2024-11-01T15:15+0500

2024-11-01T15:15+0500

2024-11-01T15:15+0500

узбеки

россия

сотрудничество

вузы

туризм

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.Его подписали первый проректор Международного университета туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" Дилмурод Насимов и и. о. ректора Российского госуниверситета туризма и сервиса Амбарцум Галустов.

https://uz.sputniknews.ru/20241031/v-tashkente-otkryli-novyy-kampus-filiala-rgpu-im-gertsena-46410031.html

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