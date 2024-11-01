Туристические вузы Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
© Sputnik/Анна Желиховская
Подписаться
Документ направлен на расширение взаимодействия в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Документ направлен на расширение сотрудничества в сфере образования и научной деятельности для развития индустрии туризма и гостеприимства на территориях обеих стран и обеспечения туротрасли квалифицированными кадрами.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяМеждународный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
Международный университет туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" и Российский государственный университет туризма и сервиса подписали меморандум о сотрудничестве
© Sputnik/Анна Желиховская
Его подписали первый проректор Международного университета туризма и культурного наследия "Великий шелковый путь" Дилмурод Насимов и и. о. ректора Российского госуниверситета туризма и сервиса Амбарцум Галустов.