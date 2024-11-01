https://uz.sputniknews.ru/20241101/uzbekistan-ratifitsiroval-dogovor-o-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazyku-46415312.html

Узбекистан ратифицировал Договор о Международной организации по русскому языку

Узбекистан ратифицировал Договор о Международной организации по русскому языку

Sputnik Узбекистан

Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации

2024-11-01T12:00+0500

2024-11-01T12:00+0500

2024-11-01T12:00+0500

узбекистан

новый закон

русский язык

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1066/44/10664460_0:44:1200:720_1920x0_80_0_0_129d6fafbef3a9ac4bcdddc14209f3ef.jpg

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.Закон в октябре этого года приняла Законодательная палата Олий Мажлиса и одобрил Сенат.Договор об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ подписали на саммите глав государств Содружества в Бишкеке 13 октября 2023-го.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и понимания. Ее задача — поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ратификация договор русский язык