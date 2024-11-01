https://uz.sputniknews.ru/20241101/uzbekistan-ratifitsiroval-dogovor-o-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazyku-46415312.html
Узбекистан ратифицировал Договор о Международной организации по русскому языку
Узбекистан ратифицировал Договор о Международной организации по русскому языку
Sputnik Узбекистан
Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации
2024-11-01T12:00+0500
2024-11-01T12:00+0500
2024-11-01T12:00+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.Закон в октябре этого года приняла Законодательная палата Олий Мажлиса и одобрил Сенат.Договор об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ подписали на саммите глав государств Содружества в Бишкеке 13 октября 2023-го.Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и понимания. Ее задача — поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.
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узбекистан ратификация договор русский язык
узбекистан ратификация договор русский язык
Узбекистан ратифицировал Договор о Международной организации по русскому языку
Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал
закон о ратификации Договора об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ.
"Ратифицировать договор об учреждении Международной организации по русскому языку", — говорится в тексте документа, размещенного на сайте базы национального законодательства Lex.uz.
Закон в октябре этого года приняла Законодательная палата Олий Мажлиса и одобрил Сенат.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ подписали
на саммите глав государств Содружества в Бишкеке 13 октября 2023-го.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что она будет открыта для любой заинтересованной страны, в том числе не входящей в состав Содружества.
Организация будет способствовать укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и понимания.
Ее задача — поддерживать качественное образование на русском языке, содействовать подготовке педагогических и научных кадров по направлениям "русский язык и литература" и "русский язык как иностранный", формировать кадровый резерв специалистов сферы.