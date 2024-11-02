https://uz.sputniknews.ru/20241102/amerikanskie-smi-predrekayut-kievu-problemy-prodvijeniye-vs-rossii-46431757.html
Американские СМИ предрекают Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
Американские СМИ предрекают Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
Sputnik Узбекистан
Newsweek считает, что темпы продвижения и возможности российской авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную... 02.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-02T12:07+0500
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Американское издание Newsweek считает, что у Украины будут проблемы на линии фронта, а также большие потери среди военнослужащих из-за продвижения сил РФ в Донбассе и возможностей российской авиации, сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, а также за минувшую неделю отразили 72 контратаки ВСУ, украинские войска потеряли до 3840 военнослужащих. В свою очередь "Южная" группировка войск за тот же период взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 бойцов, еще 3620 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада". Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.Ранее американское издание Washington Post, указывая на продвижение российских сил и задержки западной помощи Киеву, писало, что "суровая реальность", с которой сталкиваются ВСУ в конфликте на Украине, может позволить силам РФ добиться больших успехов уже к 2025 году.Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявлял, что Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть ещё более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.
https://uz.sputniknews.ru/20241101/svo-obstanovka-na-kupyanskom-napravlenii--46421570.html
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всу днр сми российские военные киев
Американские СМИ предрекают Киеву проблемы из-за продвижения ВС России
12:07 02.11.2024 (обновлено: 12:18 02.11.2024)
Newsweek считает, что темпы продвижения и возможности российской авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik.
Американское издание Newsweek считает, что у Украины будут проблемы на линии фронта, а также большие потери среди военнослужащих из-за продвижения сил РФ в Донбассе и возможностей российской авиации, сообщает
РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, а также за минувшую неделю отразили 72 контратаки ВСУ, украинские войска потеряли до 3840 военнослужащих. В свою очередь "Южная" группировка войск за тот же период взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 бойцов, еще 3620 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада". Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.
"Темпы продвижения и возможности авиации (России - ред.) могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере, без больших потерь среди военнослужащих", - пишет издание.
Ранее американское издание Washington Post, указывая на продвижение российских сил и задержки западной помощи Киеву, писало, что "суровая реальность", с которой сталкиваются ВСУ в конфликте на Украине, может позволить силам РФ добиться больших успехов уже к 2025 году.
Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявлял, что Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть ещё более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.