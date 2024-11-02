https://uz.sputniknews.ru/20241102/amerikanskie-smi-predrekayut-kievu-problemy-prodvijeniye-vs-rossii-46431757.html

Американские СМИ предрекают Киеву проблемы из-за продвижения ВС России

Американские СМИ предрекают Киеву проблемы из-за продвижения ВС России

Sputnik Узбекистан

Newsweek считает, что темпы продвижения и возможности российской авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет стянуть строительную... 02.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-02T12:07+0500

2024-11-02T12:07+0500

2024-11-02T12:18+0500

в мире

россия

украина

всу

днр

сми

сша

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/11/46174792_0:129:3114:1880_1920x0_80_0_0_0f27f29d657cff07e6c6a8b7965f18bc.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Американское издание Newsweek считает, что у Украины будут проблемы на линии фронта, а также большие потери среди военнослужащих из-за продвижения сил РФ в Донбассе и возможностей российской авиации, сообщает РИА Новости.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Леонидовка в ДНР, а также за минувшую неделю отразили 72 контратаки ВСУ, украинские войска потеряли до 3840 военнослужащих. В свою очередь "Южная" группировка войск за тот же период взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 бойцов, еще 3620 военнослужащих ВСУ потеряли в зоне ответственности "Запада". Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в ДНР.Ранее американское издание Washington Post, указывая на продвижение российских сил и задержки западной помощи Киеву, писало, что "суровая реальность", с которой сталкиваются ВСУ в конфликте на Украине, может позволить силам РФ добиться больших успехов уже к 2025 году.Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявлял, что Украина продолжает лишаться территорий, неся при этом огромные потери среди личного состава. По словам офицера, для Киева ситуация складывается плохо на всех направлениях: тактическом, дипломатическом и политическом. При этом подполковник предупреждает, что для Украины могут быть ещё более серьезные последствия, если она продолжит действовать в том же направлении.

https://uz.sputniknews.ru/20241101/svo-obstanovka-na-kupyanskom-napravlenii--46421570.html

россия

украина

днр

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

всу днр сми российские военные киев