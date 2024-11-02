https://uz.sputniknews.ru/20241102/kak-budut-menyatsya-doxody-rasxody-gosbyudjeta-uzbekistan-infografika-46430523.html

Стало известно, как будут меняться доходы и расходы госбюджета в Узбекистане – инфографика

Стало известно, как будут меняться доходы и расходы госбюджета в Узбекистане – инфографика

Sputnik Узбекистан

Минэкономфин представил проект госбюджета Узбекистана на 2025 год.

2024-11-02T10:58+0500

2024-11-02T10:58+0500

2024-11-02T11:07+0500

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госбюджет

расходы

доходы

министерство экономики и финансов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министерство экономики и финансов представило проект закона о Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2025 год и целевые ориентиры на 2026−2027 годы.Как отмечается, проект госбюджета на 2025-й и бюджетные цели на 2026-2027 годы разработаны на основе прогноза основных макроэкономических показателей.В проекте указано, что доходы государственного бюджета на 2025 год определены в размере 308,5 трлн сумов, а расходы – 344,6 трлн сумов.Доходы консолидированного бюджета, без учета межбюджетных трансфертов, на 2025 год ожидаются на уровне 431,1 трлн сумов. Это ниже первоначальных прогнозов на 4,7% (452,45 трлн сумов). Расходы ожидаются на уровне 480,3 трлн сумов (прогнозировалось 498,3 трлн). Доходы самого бюджета составят 308,5 трлн сумов (330,6 трлн), а расходы — 290,2 трлн сумов (323,8 трлн).Подробнее – в инфографике Sputnik.

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