https://uz.sputniknews.ru/20241102/martindeyl-voyna-na-ukraine-eto-voyna-vashingtona-protiv-vsego-mira-46435494.html
Мартиндейл: Война на Украине — это война Вашингтона против всего мира
Мартиндейл: Война на Украине — это война Вашингтона против всего мира
Sputnik Узбекистан
Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии. Он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
2024-11-02T17:24+0500
2024-11-02T17:24+0500
2024-11-02T18:06+0500
пресс-конференция
миа "россия сегодня"
сво
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/02/46435733_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_4c018329aabf9f4fc4beea0578173cc4.jpg
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал РФ координаты украинских военных объектов.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Он инициативно установил связь с российскими силовиками и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.Двадцать седьмого октября 2024 года российские военнослужащие вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк. В штабе обороны ДНР отмечали, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы.Мартиндейл, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. "Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война".Американец рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск.Он рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить как и немецких военных преступников.Гражданин США призвал организовать трибунал в отношении киевских властей. "Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал", сказал Мартиндейл.Американец считает, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года."Они (правительство США - ред.) несут ответственность за теракты 2001 года. Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство - это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США", - сказал Мартиндейл.Американец заявил, что не хочет возвращаться на родину, считает США своим врагом.Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.Он отметил, что необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине, он считает, что "любой украинский гражданин с этим сталкивался".Мартиндейл также уверен, что Россия победит на Украине. "Я считаю, что Россия все равно в любом случае победит", сказал американец.По его словам, война закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, заявил американец.Американец заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции.Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США.Американец также поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать.Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей – нужно наказать преступника и разоружить киевские власти, заявил Мартиндейл.Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл.Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь.Мартиндейл также рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви.Американец назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. "С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США".По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он.Он также заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам.Мартиндейл также считает, что Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан.Помогавший ВС РФ гражданин США, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в штатах, он бы голосовал за него. Он также заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/02/46435733_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_34a4d9ba5b86347270fd80d12448e34c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво всу украина россия сша пресс-конференция мартиндейл
сво всу украина россия сша пресс-конференция мартиндейл
Мартиндейл: Война на Украине — это война Вашингтона против всего мира
17:24 02.11.2024 (обновлено: 18:06 02.11.2024)
Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии. Он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал РФ координаты украинских военных объектов.
Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Он инициативно установил связь с российскими силовиками и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.
Двадцать седьмого октября 2024 года российские военнослужащие вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк. В штабе обороны ДНР отмечали, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.
Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы.
"Меня зовут Дэниэл Мартиндейл. Вот мой паспорт, он прошел со мной войну, как вы можете видеть, в каком он состоянии. В первую очередь, хочу сказать, что здесь я по своей доброй воле, никто меня не заставлял сюда приходить. Я в здравом уме, и все, что я делаю, я делаю добровольно. Я очень рад иметь возможность обсудить с вами те вопросы, которые вынесены в тему нашего сегодняшнего мероприятия", - сказал Мартиндейл на пресс-конференции.
Мартиндейл, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. "Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война".
Американец рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск.
"У меня есть преимущество - американский паспорт. Без этого паспорта, я думаю, я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск и добраться до той деревни, где я провел значительную часть времени моего пребывания на Украине", - сказал Мартиндейл.
Он рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.
"Российские солдаты передали мне другой телефон. Они забросили его с помощью беспилотника туда, где я находился. Это было усилием не только с моей стороны, но и с российской стороны тоже. Это было для того, чтобы поддерживать связь, за что я очень благодарен", - сказал Мартиндейл.
Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить как и немецких военных преступников.
"Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев", - сказал Мартиндейл.
Гражданин США призвал организовать трибунал в отношении киевских властей. "Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал", сказал Мартиндейл.
Американец считает, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года.
"Они (правительство США - ред.) несут ответственность за теракты 2001 года. Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство - это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США", - сказал Мартиндейл.
Американец заявил, что не хочет возвращаться на родину, считает США своим врагом.
"Хочу ли я вернуться в США? Нет. Точно вам говорю, насколько я понимаю. С 2005 года я считаю США моим врагом", - сказал Мартиндейл.
Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.
"На Украине была такая история выживания, чтобы меня не обнаружили, не раскрыли, чем я занимаюсь. Это не сильно отличалось, я бы сказал, от того, что переживают многие украинцы, которые ждут освобождения российской армией", - сказал Мартиндейл.
Он отметил, что необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине, он считает, что "любой украинский гражданин с этим сталкивался".
"Нам нужно скрывать нашу симпатию России. Нужно скрывать наши истинные намерения, то есть нужно ждать, выжидать, ...скрывать, что мы вовсе не относимся по отношению к киевскому режиму с патриотизмом... Можно было наблюдать, как люди с этим живут, и я сам жил с этим и тоже должен был скрывать мои мысли", - поделился Мартиндейл.
Мартиндейл также уверен, что Россия победит на Украине. "Я считаю, что Россия все равно в любом случае победит", сказал американец.
По его словам, война закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, заявил американец.
"Но на каком-то этапе США решат, что им просто больше не выгодно поддерживать Украину. И чем раньше это произойдет, тем быстрее будет справедливое окончание этой войны", - сказал Мартиндейл.
Американец заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции.
"Если бы я сейчас был в США, я бы, естественно, поддержал кандидата, который выступает за мир. И такой кандидат должен также соответствовать моим религиозным взглядам, поддерживать традиционные ценности, которые формируются мужчинами и женщинами, которые растят детей и растят их, чтобы они были ответственными гражданами продуктивными", — сказал он на пресс-конференции.
Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США.
Американец также поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать.
"Мне нужно поблагодарить солдат 29-й армии, которые пересекли линию фронта, чтобы меня эвакуировать, они действовали очень профессионально. Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря ним я был эвакуирован на российскую территорию", - сказал он.
Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей – нужно наказать преступника и разоружить киевские власти, заявил Мартиндейл.
"Я считаю, что киевские власти несут ответственность за смерть, за убийства, за пытки, за похищение людей, похищение сотен тысяч. И история показывает, история учит нас: если не наказать преступника, он будет постоянно продолжать делать то же самое, совершать те же самые преступления и даже пойдет дальше - и все станет только хуже. Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти", - сказал Мартиндейл.
Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл.
"Местные в деревне, где я находился, говорили, что, по сути, украинских солдат отправляют на верную смерть и делают это без всяких на то оснований. И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины", - сказал Мартиндейл, отвечая на просьбу оценить потери ВСУ.
Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь.
Мартиндейл также рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви.
"Я сам христианин, но не православный. Поэтому мне как-то сложно говорить, как-то комментировать этот вопрос о расколе в Украинской православной церкви. Но, судя по реакции моих соседей в этой деревне, когда эта тема поднималась, все очень переживали из-за вот этого раскола в Украинской православной церкви", - сказал он.
Американец назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. "С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США".
По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он.
Он также заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам.
"Последние два года я делал все, чтобы сохранять жизни российским солдатам и обеспечить какое-то будущее для русских на Украине. Я бы хотел продолжить это делать", - сказал Мартиндейл.
Мартиндейл также считает, что Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан.
"Это (специальная военная операция - ред.) также вопрос о продолжении борьбы Вашингтона против всего мира, против своих граждан", - сказал журналистам Мартиндейл.
Помогавший ВС РФ гражданин США, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в штатах, он бы голосовал за него. Он также заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России.
"Когда война закончится и восстановится мир, я хотел бы снова заняться фермерским делом. Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка", - сказал он.