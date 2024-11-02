https://uz.sputniknews.ru/20241102/martindeyl-voyna-na-ukraine-eto-voyna-vashingtona-protiv-vsego-mira-46435494.html

Мартиндейл: Война на Украине — это война Вашингтона против всего мира

Мартиндейл: Война на Украине — это война Вашингтона против всего мира

Sputnik Узбекистан

Российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории американца Дэниэла Мартиндейла, помогавшего российской армии. Он дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

2024-11-02T17:24+0500

2024-11-02T17:24+0500

2024-11-02T18:06+0500

пресс-конференция

миа "россия сегодня"

сво

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Американец Дэниэл Мартиндейл, которого вывели с подконтрольной ВСУ территории, два года передавал РФ координаты украинских военных объектов.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Он инициативно установил связь с российскими силовиками и на протяжении двух лет передавал координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.Двадцать седьмого октября 2024 года российские военнослужащие вывели Мартиндейла из зоны боевых действий и доставили в Донецк. В штабе обороны ДНР отмечали, что американец сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка в конце октября. Сообщалось, что решается вопрос о предоставлении ему политического убежища и вступлении в гражданство России.Мартиндейл, помогавший вооруженным силам РФ планировать удары по ВСУ, находится в Москве и дал первую пресс-конференцию в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он заявил, что находится в Москве добровольно и предъявил документы.Мартиндейл, рассказал, что 11 февраля 2022 года приехал на Украину из Польши, где был миссионером, и хотел попасть в Донецк. "Я был в Польше еще за два года до войны. Я был миссионером, и я следил за новостям в западных СМИ и понял, что с большой вероятностью на Украине начнется война".Американец рассказал, что паспорт США помог ему проехать через Киев и Краматорск.Он рассказал, что российские силовики передали ему телефон для связи с помощью БПЛА.Мартиндейл заявил, что киевские власти нужно судить как и немецких военных преступников.Гражданин США призвал организовать трибунал в отношении киевских властей. "Я не вижу каких-либо других вариантов, я считаю, что нужно полностью разоружить киевские власти. И я считаю, что это лучший вариант, если их будут судить, если будет трибунал", сказал Мартиндейл.Американец считает, что правительство США несет ответственность за теракты 2001 года."Они (правительство США - ред.) несут ответственность за теракты 2001 года. Мы, консерваторы США, изначально понимали, что правительство - это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан, это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США", - сказал Мартиндейл.Американец заявил, что не хочет возвращаться на родину, считает США своим врагом.Многие украинцы ждут освобождения российской армией, но им приходится это скрывать, рассказал помогавший ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл.Он отметил, что необходимость скрывать свои мысли стала для него самым запоминающимся в его пребывании на Украине, он считает, что "любой украинский гражданин с этим сталкивался".Мартиндейл также уверен, что Россия победит на Украине. "Я считаю, что Россия все равно в любом случае победит", сказал американец.По его словам, война закончится, когда США решат, что им больше невыгодно поддерживать Украину, заявил американец.Американец заявил, что на выборах в США поддержал бы кандидата, который выступает за мир и соответствует его гражданской позиции.Мартиндейл добавил, что не может доверять ни одному из текущих кандидатов в президенты США.Американец также поблагодарил российских солдат, которые пересекли линию фронта, чтобы его эвакуировать.Киевский режим несет ответственность за смерть, убийства, пытки, похищения сотен тысяч людей – нужно наказать преступника и разоружить киевские власти, заявил Мартиндейл.Украинских солдат отправляют на верную смерть, их потери огромны, рассказал помогавший Вооруженным силам России американец Дэниэл Мартиндейл.Он сообщил, что в августе 2024 года приехала группа украинцев-пехотинцев, которая направилась на фронт, их было около сотни. Примерно через месяц их заменили по ротации, из этих ста солдат осталось семь.Мартиндейл также рассказал, что жители Украины очень переживали из-за раскола в Украинской православной церкви.Американец назвал события вокруг Украины попыткой США сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. "С моей точки зрения, это попытка Америки сдерживать Россию и не дать России на равных конкурировать с США".По его словам, СВО является противостоянием двух сторон, в которой одна "борется за справедливость, а другая сторона заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые и коммерческие интересы". США не интересуются благополучием своих граждан или граждан других стран, а также благополучием собственных солдат, добавил он.Он также заявил, что последние два года делал все, чтобы сохранять жизнь российским солдатам.Мартиндейл также считает, что Вашингтон борется на Украине против всего мира и своих граждан.Помогавший ВС РФ гражданин США, заявил, что если бы президент РФ Владимир Путин был кандидатом на выборах в штатах, он бы голосовал за него. Он также заявил, что по окончании СВО хотел бы заняться фермерским делом и завести семью в России.

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