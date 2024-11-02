https://uz.sputniknews.ru/20241102/muzey-tashkenta-puteshestvie-v-proshloe-fotogalereya-46301190.html

Музей Ташкента: путешествие в прошлое – фотогалерея

Музей Ташкента: путешествие в прошлое – фотогалерея

Sputnik Узбекистан

Приглашаем вас открыть для себя богатства Музея Ташкента — пространства, где история и современность встречаются, чтобы вдохновлять и объединять. Посещение музея позволяет осознать каждому значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.

2024-11-02T18:35+0500

2024-11-02T18:35+0500

2024-11-02T18:35+0500

музей

ташкент

узбекские традиции

традиции

археологический памятник

архитектурное наследие

культура

культурное наследие

фотолента

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Музей Ташкента — это не просто собрание экспонатов, а настоящая сокровищница культурно-исторического наследия, отражающая богатую историю ташкентского оазиса с древнейших времен до конца XIX века. Путеводитель по музею содержит несколько важных разделов, освещающих разные периоды и стороны жизни Ташкентской области.Каменный век Первый раздел музея посвящен каменному веку, охватывающему период с 650 000 по 12 000 лет до нашей эры. Представлены археологические находки, орудия труда и наскальные рисунки, дающие представление о жизни первобытного человека в Ташкентской области. Орудия труда, найденные на поселениях Кулбулак и Оби-Рахмат, подчеркивают значение этого региона в становлении человеческой цивилизации.Эпохи бронзы и железаСледующий раздел посвящен позднему бронзовому и раннему железному векам (XII-IV вв. до н. э.). В это время Ташкентский оазис стал транзитным торговым центром на Великом Шелковом пути. Сначала Шоштепа, а позднее древние поселения, такие как Мингурик, служат основой будущего Ташкента, где развиваются ремесла и культура.Античность и Чач в раннем средневековье В разделе, посвященном древнему периоду (III в. до н. э. – IV в. н. э.), рассматривается становление Ташкента как крупного городского центра. Древний город Мингурик — один из крупнейших археологических памятников древности и раннего средневековья в Ташкентском оазисе, считающийся древним ядром Ташкента. К еще одному древнему городу этого периода можно отнести город Канга. Город Канга — самый крупный и древний город Чачского оазиса.Ташкент в развитом средневековьеВ IX веке Шош вошел в состав Арабского халифата. Согласно письменным источникам и нумизматическим материалам, столица по-прежнему называлась Шош и Мадинат аш-Шош. В арабских письменных источниках IX-X веков упоминается еще одно его название в форме Бинкат. Бинкат — крупный административный и торгово-ремесленный центр с хорошим водоснабжением.Ташкент в XVI-XIX векахЭкспозиция музея охватывает также XVI-XIX века, когда Ташкент становится крупным центром ремесел и торговли. Здесь представлены уникальные образцы ювелирных изделий, тканей и керамики, которые демонстрируют высокий уровень мастерства местных ремесленников.Архитектурные памятники и культурное наследиеМузей также уделяет внимание архитектурным памятникам Ташкента, включая мавзолеи, мечети и медресе, построенные в XV-XVI веках. Фотографии и модели этих зданий позволяют посетителям лучше понять архитектурный облик города и его духовное наследие.ЗаключениеМузей Ташкента — это не только место для изучения исторического наследия, но и пространство для культурного обмена и самопознания. Он играет важную роль в формировании идентичности и гордости за свое культурное наследие. Посещение музея позволяет каждому глубже понять истоки своего народа и его историю, а также осознать значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.

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