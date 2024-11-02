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https://uz.sputniknews.ru/20241102/muzey-tashkenta-puteshestvie-v-proshloe-fotogalereya-46301190.html
Музей Ташкента: путешествие в прошлое – фотогалерея
Музей Ташкента: путешествие в прошлое – фотогалерея
Sputnik Узбекистан
Приглашаем вас открыть для себя богатства Музея Ташкента — пространства, где история и современность встречаются, чтобы вдохновлять и объединять. Посещение музея позволяет осознать каждому значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.
2024-11-02T18:35+0500
2024-11-02T18:35+0500
музей
ташкент
узбекские традиции
традиции
археологический памятник
архитектурное наследие
культура
культурное наследие
фотолента
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Музей Ташкента — это не просто собрание экспонатов, а настоящая сокровищница культурно-исторического наследия, отражающая богатую историю ташкентского оазиса с древнейших времен до конца XIX века. Путеводитель по музею содержит несколько важных разделов, освещающих разные периоды и стороны жизни Ташкентской области.Каменный век Первый раздел музея посвящен каменному веку, охватывающему период с 650 000 по 12 000 лет до нашей эры. Представлены археологические находки, орудия труда и наскальные рисунки, дающие представление о жизни первобытного человека в Ташкентской области. Орудия труда, найденные на поселениях Кулбулак и Оби-Рахмат, подчеркивают значение этого региона в становлении человеческой цивилизации.Эпохи бронзы и железаСледующий раздел посвящен позднему бронзовому и раннему железному векам (XII-IV вв. до н. э.). В это время Ташкентский оазис стал транзитным торговым центром на Великом Шелковом пути. Сначала Шоштепа, а позднее древние поселения, такие как Мингурик, служат основой будущего Ташкента, где развиваются ремесла и культура.Античность и Чач в раннем средневековье В разделе, посвященном древнему периоду (III в. до н. э. – IV в. н. э.), рассматривается становление Ташкента как крупного городского центра. Древний город Мингурик — один из крупнейших археологических памятников древности и раннего средневековья в Ташкентском оазисе, считающийся древним ядром Ташкента. К еще одному древнему городу этого периода можно отнести город Канга. Город Канга — самый крупный и древний город Чачского оазиса.Ташкент в развитом средневековьеВ IX веке Шош вошел в состав Арабского халифата. Согласно письменным источникам и нумизматическим материалам, столица по-прежнему называлась Шош и Мадинат аш-Шош. В арабских письменных источниках IX-X веков упоминается еще одно его название в форме Бинкат. Бинкат — крупный административный и торгово-ремесленный центр с хорошим водоснабжением.Ташкент в XVI-XIX векахЭкспозиция музея охватывает также XVI-XIX века, когда Ташкент становится крупным центром ремесел и торговли. Здесь представлены уникальные образцы ювелирных изделий, тканей и керамики, которые демонстрируют высокий уровень мастерства местных ремесленников.Архитектурные памятники и культурное наследиеМузей также уделяет внимание архитектурным памятникам Ташкента, включая мавзолеи, мечети и медресе, построенные в XV-XVI веках. Фотографии и модели этих зданий позволяют посетителям лучше понять архитектурный облик города и его духовное наследие.ЗаключениеМузей Ташкента — это не только место для изучения исторического наследия, но и пространство для культурного обмена и самопознания. Он играет важную роль в формировании идентичности и гордости за свое культурное наследие. Посещение музея позволяет каждому глубже понять истоки своего народа и его историю, а также осознать значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.
ташкент
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фотогалерея музей ташкент
фотогалерея музей ташкент

Музей Ташкента: путешествие в прошлое – фотогалерея

18:35 02.11.2024
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Эксклюзив
Приглашаем вас открыть для себя богатства Музея Ташкента — пространства, где история и современность встречаются, чтобы вдохновлять и объединять. Посещение музея позволяет осознать каждому значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.
Музей Ташкента — это не просто собрание экспонатов, а настоящая сокровищница культурно-исторического наследия, отражающая богатую историю ташкентского оазиса с древнейших времен до конца XIX века. Путеводитель по музею содержит несколько важных разделов, освещающих разные периоды и стороны жизни Ташкентской области.
Каменный век
Первый раздел музея посвящен каменному веку, охватывающему период с 650 000 по 12 000 лет до нашей эры. Представлены археологические находки, орудия труда и наскальные рисунки, дающие представление о жизни первобытного человека в Ташкентской области. Орудия труда, найденные на поселениях Кулбулак и Оби-Рахмат, подчеркивают значение этого региона в становлении человеческой цивилизации.
Эпохи бронзы и железа
Следующий раздел посвящен позднему бронзовому и раннему железному векам (XII-IV вв. до н. э.). В это время Ташкентский оазис стал транзитным торговым центром на Великом Шелковом пути. Сначала Шоштепа, а позднее древние поселения, такие как Мингурик, служат основой будущего Ташкента, где развиваются ремесла и культура.
Античность и Чач в раннем средневековье
В разделе, посвященном древнему периоду (III в. до н. э. – IV в. н. э.), рассматривается становление Ташкента как крупного городского центра. Древний город Мингурик — один из крупнейших археологических памятников древности и раннего средневековья в Ташкентском оазисе, считающийся древним ядром Ташкента. К еще одному древнему городу этого периода можно отнести город Канга. Город Канга — самый крупный и древний город Чачского оазиса.
Ташкент в развитом средневековье
В IX веке Шош вошел в состав Арабского халифата. Согласно письменным источникам и нумизматическим материалам, столица по-прежнему называлась Шош и Мадинат аш-Шош. В арабских письменных источниках IX-X веков упоминается еще одно его название в форме Бинкат. Бинкат — крупный административный и торгово-ремесленный центр с хорошим водоснабжением.
Ташкент в XVI-XIX веках
Экспозиция музея охватывает также XVI-XIX века, когда Ташкент становится крупным центром ремесел и торговли. Здесь представлены уникальные образцы ювелирных изделий, тканей и керамики, которые демонстрируют высокий уровень мастерства местных ремесленников.
Архитектурные памятники и культурное наследие
Музей также уделяет внимание архитектурным памятникам Ташкента, включая мавзолеи, мечети и медресе, построенные в XV-XVI веках. Фотографии и модели этих зданий позволяют посетителям лучше понять архитектурный облик города и его духовное наследие.
Заключение
Музей Ташкента — это не только место для изучения исторического наследия, но и пространство для культурного обмена и самопознания. Он играет важную роль в формировании идентичности и гордости за свое культурное наследие. Посещение музея позволяет каждому глубже понять истоки своего народа и его историю, а также осознать значимость Ташкента как одного из древнейших очагов цивилизации Востока.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Модель ташкентской оборонительной стены и 12 ворот. XIX век

Модель ташкентской оборонительной стены и 12 ворот. XIX век - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Модель ташкентской оборонительной стены и 12 ворот. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка во дворе представляет собой вид дома начала ХХ века. Изысканные настенные полки, сандал, одеяла и детская кроватка (бешик) отражают жизнь узбекской семьи.

Выставка во дворе представляет собой вид дома начала ХХ века. Изысканные настенные полки, сандал, одеяла и детская кроватка (бешик) отражают жизнь узбекской семьи. - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка во дворе представляет собой вид дома начала ХХ века. Изысканные настенные полки, сандал, одеяла и детская кроватка (бешик) отражают жизнь узбекской семьи.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Оссуарий — зороастрийская ритуальная шкатулка. VI-VII вв.

Оссуарий — зороастрийская ритуальная шкатулка. VI-VII вв. - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Оссуарий — зороастрийская ритуальная шкатулка. VI-VII вв.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гончарная мастерская. XIX век

Гончарная мастерская. XIX век - Sputnik Узбекистан
4/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гончарная мастерская. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ткацкий станок для шелка. Мастерская национальной вышивки. XIX век

Ткацкий станок для шелка. Мастерская национальной вышивки. XIX век - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ткацкий станок для шелка. Мастерская национальной вышивки. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Образцы национальных чапанов и головных уборов. XIX век

Образцы национальных чапанов и головных уборов. XIX век - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Образцы национальных чапанов и головных уборов. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Двор узбекского дома. Начало XX века

Двор узбекского дома. Начало XX века - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Двор узбекского дома. Начало XX века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские и женские тюбетейки. Начало ХХ века

Мужские и женские тюбетейки. Начало ХХ века - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские и женские тюбетейки. Начало ХХ века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Украшения ташкентских женщин — Тиллакош. Начало ХХ века

Украшения ташкентских женщин — Тиллакош. Начало ХХ века - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Украшения ташкентских женщин — Тиллакош. Начало ХХ века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тандыр, очаг, кумган и другие предметы обихода помогут соприкоснуться с бытом узбекской жизни

Тандыр, очаг, кумган и другие предметы обихода помогут соприкоснуться с бытом узбекской жизни - Sputnik Узбекистан
10/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тандыр, очаг, кумган и другие предметы обихода помогут соприкоснуться с бытом узбекской жизни

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кошельки, портмоне — прекрасные образцы национальной вышивки. Начало ХХ века

Кошельки, портмоне — прекрасные образцы национальной вышивки. Начало ХХ века - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кошельки, портмоне — прекрасные образцы национальной вышивки. Начало ХХ века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Домашняя утварь. Ташкент. Начало XX века

Домашняя утварь. Ташкент. Начало XX века - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Домашняя утварь. Ташкент. Начало XX века

© Sputnik / Бахром Хатамов

В выставочных залах музея представлены образцы древнего прошлого, территорий, национальных традиций, искусства и культуры ташкентцев

В выставочных залах музея представлены образцы древнего прошлого, территорий, национальных традиций, искусства и культуры ташкентцев - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

В выставочных залах музея представлены образцы древнего прошлого, территорий, национальных традиций, искусства и культуры ташкентцев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Горшочек. II-I века до н.э. Паркент. Ташкентская область

Горшочек. II-I века до н.э. Паркент. Ташкентская область - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Горшочек. II-I века до н.э. Паркент. Ташкентская область

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фигурка музыкантши, часть терракотового панно. VI-VII вв. Канка

Фигурка музыкантши, часть терракотового панно. VI-VII вв. Канка - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фигурка музыкантши, часть терракотового панно. VI-VII вв. Канка

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Офтоба" и "дастшуй" — принадлежности для омовения. Начало XX века

&quot;Офтоба&quot; и &quot;дастшуй&quot; — принадлежности для омовения. Начало XX века - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Офтоба" и "дастшуй" — принадлежности для омовения. Начало XX века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ворота (вид спереди) мечети Шайхантахур. Ворота изготовлены из соснового дерева с замысловатым цветочным орнаментом на панелях. XIX век

Ворота (вид спереди) мечети Шайхантахур. Ворота изготовлены из соснового дерева с замысловатым цветочным орнаментом на панелях. XIX век - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ворота (вид спереди) мечети Шайхантахур. Ворота изготовлены из соснового дерева с замысловатым цветочным орнаментом на панелях. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ворота мечети Шайхантахур (обратная сторона). XIX век

Ворота мечети Шайхантахур (обратная сторона). XIX век - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ворота мечети Шайхантахур (обратная сторона). XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские чапаны и женские халаты. XIX век

Мужские чапаны и женские халаты. XIX век - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские чапаны и женские халаты. XIX век

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские, женские и детские тюбетейки. Ташкент. Начало XX века

Мужские, женские и детские тюбетейки. Ташкент. Начало XX века - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мужские, женские и детские тюбетейки. Ташкент. Начало XX века

© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание музея Ташкента

Здание музея Ташкента - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание музея Ташкента

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