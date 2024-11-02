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https://uz.sputniknews.ru/20241102/obrazovanie-turizm-sport-uzbekistan-rossiya-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-46429480.html
Образование, туризм, спорт – Узбекистан и Россия расширяют многоплановое сотрудничество
Образование, туризм, спорт – Узбекистан и Россия расширяют многоплановое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Узбекистан в эти дни посетила российская делегация, в состав которой вошли зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.
2024-11-02T09:55+0500
2024-11-02T10:02+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
шавкат мирзиёев
владимир путин
михаил мишустин
визит
делегация
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ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства этой страны Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Как отмечается, в состав российской делегации также вошли министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы расширения многопланового сотрудничества между двумя государствами.В начале встречи Дмитрий Чернышенко передал Шавкату Мирзиёеву приветствия от имени Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства Михаила Мишустина.В ходе беседы особое внимание было уделено расширению образовательного и гуманитарного обмена между странами, в том числе вопросам деятельности и запуска новых филиалов ведущих российских вузов в Узбекистане, подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.Подчеркнута важность принятия совместной "дорожной карты" по налаживанию практического партнерства регионов нашей страны с дальневосточными регионами России.Также участники встречи выразили заинтересованность в увеличении взаимного туристического потока, проведении совместных культурных и спортивных мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20241030/rossiyskie-kompanii-zainteresovany-v-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-v-neftegazovoy-otrasli-46388558.html
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мирзиёев путин мишустин чернышенко делегация визит правительство рф чекунков кравцов
мирзиёев путин мишустин чернышенко делегация визит правительство рф чекунков кравцов

Образование, туризм, спорт – Узбекистан и Россия расширяют многоплановое сотрудничество

09:55 02.11.2024 (обновлено: 10:02 02.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистан в эти дни посетила российская делегация, в состав которой вошли зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.
ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства этой страны Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба узбекского лидера.
Как отмечается, в состав российской делегации также вошли министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы расширения многопланового сотрудничества между двумя государствами.
"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских многоплановых отношений в соответствии с договоренностями на высшем уровне", – говорится в сообщении.
В начале встречи Дмитрий Чернышенко передал Шавкату Мирзиёеву приветствия от имени Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства Михаила Мишустина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ходе беседы особое внимание было уделено расширению образовательного и гуманитарного обмена между странами, в том числе вопросам деятельности и запуска новых филиалов ведущих российских вузов в Узбекистане, подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2024
Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута важность принятия совместной "дорожной карты" по налаживанию практического партнерства регионов нашей страны с дальневосточными регионами России.
Также участники встречи выразили заинтересованность в увеличении взаимного туристического потока, проведении совместных культурных и спортивных мероприятий.
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