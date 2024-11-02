https://uz.sputniknews.ru/20241102/obrazovanie-turizm-sport-uzbekistan-rossiya-mnogoplanovoe-sotrudnichestvo-46429480.html

Образование, туризм, спорт – Узбекистан и Россия расширяют многоплановое сотрудничество

Образование, туризм, спорт – Узбекистан и Россия расширяют многоплановое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Узбекистан в эти дни посетила российская делегация, в состав которой вошли зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, а также министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.

2024-11-02T09:55+0500

2024-11-02T09:55+0500

2024-11-02T10:02+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

шавкат мирзиёев

владимир путин

михаил мишустин

визит

делегация

правительство рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/02/46429785_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de537d2fa2a0e741182ead8fc3259820.jpg

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства этой страны Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Как отмечается, в состав российской делегации также вошли министры Алексей Чекунков и Сергей Кравцов.В ходе встречи стороны обсудили возможности и перспективы расширения многопланового сотрудничества между двумя государствами.В начале встречи Дмитрий Чернышенко передал Шавкату Мирзиёеву приветствия от имени Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства Михаила Мишустина.В ходе беседы особое внимание было уделено расширению образовательного и гуманитарного обмена между странами, в том числе вопросам деятельности и запуска новых филиалов ведущих российских вузов в Узбекистане, подготовки высококвалифицированных педагогических кадров.Подчеркнута важность принятия совместной "дорожной карты" по налаживанию практического партнерства регионов нашей страны с дальневосточными регионами России.Также участники встречи выразили заинтересованность в увеличении взаимного туристического потока, проведении совместных культурных и спортивных мероприятий.

https://uz.sputniknews.ru/20241030/rossiyskie-kompanii-zainteresovany-v-sotrudnichestve-s-uzbekistanom-v-neftegazovoy-otrasli-46388558.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев путин мишустин чернышенко делегация визит правительство рф чекунков кравцов