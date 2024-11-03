https://uz.sputniknews.ru/20241103/eaes-proekt-dlya-povysheniya-fingramotnosti-trudyaschixsya-migrantov-46437689.html

В ЕАЭС хотят разработать проект для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов

В ЕАЭС хотят разработать проект для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов

Sputnik Узбекистан

В Женеве состоялась рабочая встреча председателя коллегии ЕЭК с генеральным директором Международной организации по миграции.

2024-11-03T10:40+0500

2024-11-03T10:40+0500

2024-11-03T10:40+0500

еэк

еаэс

мигранты

проект

трудовая миграция

пилотный проект

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Для повышения финансовой грамотности трудящихся мигрантов в ЕАЭС глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев предложил разработать пилотный проект. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии.Председатель Коллегии ЕЭК провел рабочую встречу в Женеве с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп.В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в миграционной сфере, в частности, по регулированию потоков трудовых ресурсов на евразийском пространстве.Было отмечено, что интерес для ЕЭК представляет международный опыт в области признания профессиональных навыков трудящихся мигрантов, основанных на сопоставимости квалификаций. Комиссия ежегодно составляет Перечень наиболее востребованных в странах Евразийского экономического союза должностей и профессий. К включенным в Перечень профессиям принимаются квалификационные требования.Эми Поуп выразила заинтересованность в изучении указанного Перечня и подчеркнула, что необходимо использовать открывающиеся возможности для будущего взаимодействия в сфере занятости, в частности, по созданию специальной совместной программы.Сагинтаев сообщил, что в этом году Комиссия присоединилась к работе Глобальной сети МОМ по разработке политики и стратегий по этичному найму. Кроме того, он отметил, что у Евразии высокая миграционная привлекательность и ЕАЭС заинтересован в сотрудничестве с Международной организацией по миграции.По итогам встречи, стороны договорились актуализировать Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией по миграции от 2013 года, а также условились продолжать рабочие контакты и развивать практическое взаимодействие.

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