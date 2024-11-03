https://uz.sputniknews.ru/20241103/iz-kakoy-strany-uzbekistan-perevoditsya-bolshe-vsego-deneg-infografika-46443276.html

Из какой страны в Узбекистан переводится больше всего денег – инфографика

Из какой страны в Узбекистан переводится больше всего денег – инфографика

Sputnik Узбекистан

Россия лидирует по денежным переводам в Узбекистан за 9 месяцев 2024 года

2024-11-03T14:32+0500

2024-11-03T14:32+0500

2024-11-03T14:50+0500

инфографика

денежные переводы

узбекистан

россия

казахстан

южная корея

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В январе – сентябре 2024 года в Узбекистан было переведено больше всего денег из России – 8,75 миллиарда долларов.На втором месте Казахстан – 625 миллионов долларов, на третьем – Южная Корея – 420 миллионов долларов.Согласно данным Центробанка, за девять месяцев нынешнего года в Узбекистан было переведено $11,62 млрд, что значительно выше показателя за аналогичный период 2023 года — $8,4 млрд. При этом переводы из России увеличились на 35%, достигнув $8,75 млрд, однако ее доля сократилась с 77% по итогам первого полугодия до 75,3%.Откуда еще переводились денежные средства в республику и в каком размере – в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

россия

казахстан

южная корея

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