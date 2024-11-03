https://uz.sputniknews.ru/20241103/rossiyskie-voyska-ispolzuyut-novuyu-taktiku-protiv-ukrainskix-boevikov--46443075.html

СВО: российские войска используют новую военную тактику против украинских боевиков

СВО: российские войска используют новую военную тактику против украинских боевиков

Sputnik Узбекистан

Рогов: усовершенствованная тактика вооруженных сил России заставляет ВСУ бежать с позиций.

2024-11-03T13:44+0500

2024-11-03T13:44+0500

2024-11-03T13:48+0500

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций.В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС России перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.

https://uz.sputniknews.ru/20241102/amerikanskie-smi-predrekayut-kievu-problemy-prodvijeniye-vs-rossii-46431757.html

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