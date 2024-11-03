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https://uz.sputniknews.ru/20241103/rossiyskie-voyska-ispolzuyut-novuyu-taktiku-protiv-ukrainskix-boevikov--46443075.html
СВО: российские войска используют новую военную тактику против украинских боевиков
СВО: российские войска используют новую военную тактику против украинских боевиков
Sputnik Узбекистан
Рогов: усовершенствованная тактика вооруженных сил России заставляет ВСУ бежать с позиций.
2024-11-03T13:44+0500
2024-11-03T13:48+0500
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций.В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС России перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.
https://uz.sputniknews.ru/20241102/amerikanskie-smi-predrekayut-kievu-problemy-prodvijeniye-vs-rossii-46431757.html
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всу сво россия украина
всу сво россия украина

СВО: российские войска используют новую военную тактику против украинских боевиков

13:44 03.11.2024 (обновлено: 13:48 03.11.2024)
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Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Рогов: усовершенствованная тактика вооруженных сил России заставляет ВСУ бежать с позиций.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций.
"Усовершенствованная тактика действий наших войск на линии боевого соприкосновения во время наступления нашей армии приводит к тому, что боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции", — сказал Рогов.
В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС России перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.

"Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов", — отметил Рогов.

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