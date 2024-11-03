https://uz.sputniknews.ru/20241103/tashkent-zasedanie-sovmestnoy-uzbeksko-pakistanskoy-mejpravkomissii-46444700.html
В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской Межправкомиссии
В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской Межправкомиссии
Sputnik Узбекистан
По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.
2024-11-03T17:30+0500
2024-11-03T17:30+0500
2024-11-03T18:22+0500
узбекистан
пакистан
заседание
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Ташкенте 3-4 ноября состоится 9-е заседание совместной узбекско-пакистанской Межправительственной комиссии (МПК), сообщает ИА "Дунё".Делегация во главе с сопредседателем совместной комиссии – министром коммерции Пакистана Джамом Камалом Ханом посетит Узбекистан для участия в заседании. Делегацию сопровождают более 30 представителей пакистанских деловых кругов из пищевой, текстильной, фармацевтической, автомобильной, электротехнической и химической промышленности, а также сферы транспорта и логистики.Сопредседателем МПК от узбекской страны является министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.Также главы делегаций также выступят на узбекско-пакистанском бизнес-форуме и примут участие во встречах в формате G2B.Программа визита также включает ряд отдельных встреч министра коммерции Пакистана с руководителями министерств и ведомств Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-pakistan-obem-torgovlya-uvelicheniye-44708964.html
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межправкомиссии пакистан узбекистан ташкент
межправкомиссии пакистан узбекистан ташкент
В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской Межправкомиссии
17:30 03.11.2024 (обновлено: 18:22 03.11.2024)
По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Ташкенте 3-4 ноября состоится 9-е заседание совместной узбекско-пакистанской Межправительственной комиссии (МПК), сообщает ИА "Дунё".
Делегация во главе с сопредседателем совместной комиссии – министром коммерции Пакистана Джамом Камалом Ханом посетит Узбекистан для участия в заседании.
Делегацию сопровождают более 30 представителей пакистанских деловых кругов из пищевой, текстильной, фармацевтической, автомобильной, электротехнической и химической промышленности, а также сферы транспорта и логистики.
Сопредседателем МПК от узбекской страны является министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.
По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.
Также главы делегаций также выступят на узбекско-пакистанском бизнес-форуме и примут участие во встречах в формате G2B.Программа визита также включает ряд отдельных встреч министра коммерции Пакистана с руководителями министерств и ведомств Узбекистана.