https://uz.sputniknews.ru/20241103/tashkent-zasedanie-sovmestnoy-uzbeksko-pakistanskoy-mejpravkomissii-46444700.html

В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской Межправкомиссии

В Ташкенте состоится очередное заседание совместной узбекско-пакистанской Межправкомиссии

Sputnik Узбекистан

По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.

2024-11-03T17:30+0500

2024-11-03T17:30+0500

2024-11-03T18:22+0500

узбекистан

пакистан

заседание

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Ташкенте 3-4 ноября состоится 9-е заседание совместной узбекско-пакистанской Межправительственной комиссии (МПК), сообщает ИА "Дунё".Делегация во главе с сопредседателем совместной комиссии – министром коммерции Пакистана Джамом Камалом Ханом посетит Узбекистан для участия в заседании. Делегацию сопровождают более 30 представителей пакистанских деловых кругов из пищевой, текстильной, фармацевтической, автомобильной, электротехнической и химической промышленности, а также сферы транспорта и логистики.Сопредседателем МПК от узбекской страны является министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.По итогам мероприятия ожидается подписание ряда двусторонних документов.Также главы делегаций также выступят на узбекско-пакистанском бизнес-форуме и примут участие во встречах в формате G2B.Программа визита также включает ряд отдельных встреч министра коммерции Пакистана с руководителями министерств и ведомств Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240707/uzbekistan-pakistan-obem-torgovlya-uvelicheniye-44708964.html

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