Что делать, если долго не получается уснуть
© Depositphotos / MitaStockImagesДевушка в постели с головой под подушкой
© Depositphotos / MitaStockImages
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Врач-невролог: Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета.
Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
© Depositphotos / Antgor90Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
© Depositphotos / Antgor90
"Что делать, если долго не удается уснуть? Первое — наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", — рекомендует специалист.
Кроме того, невролог подчеркнул важность распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.
"Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета… Когда мы спим, наш мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает нам быть более сконцентрированными и креативными после хорошего сна", — пояснил он.