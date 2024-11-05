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Что делать, если долго не получается уснуть
Что делать, если долго не получается уснуть
Sputnik Узбекистан
Врач-невролог: Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета
2024-11-05T22:03+0500
2024-11-05T22:03+0500
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Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Кроме того, невролог подчеркнул важность распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.
https://uz.sputniknews.ru/20241104/dietolog-raskryla-sekrety-xurmy-46445444.html
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врач недосып иммунитет
врач недосып иммунитет

Что делать, если долго не получается уснуть

22:03 05.11.2024
© Depositphotos / MitaStockImagesДевушка в постели с головой под подушкой
Девушка в постели с головой под подушкой - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
© Depositphotos / MitaStockImages
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Врач-невролог: Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета.
Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
© Depositphotos / Antgor90Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
Уставшая девушка со смартфоном в темной комнате
© Depositphotos / Antgor90

"Что делать, если долго не удается уснуть? Первое — наладить "гигиену сна": не использовать гаджеты за час до сна, снизить яркость света, попробовать теплый душ или медитацию", — рекомендует специалист.

Кроме того, невролог подчеркнул важность распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

"Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета… Когда мы спим, наш мозг очищается от метаболических "отходов". Это своего рода "уборка", которая помогает нам быть более сконцентрированными и креативными после хорошего сна", — пояснил он.

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