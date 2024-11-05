https://uz.sputniknews.ru/20241105/chto-delat-esli-dolgo-ne-poluchaetsya-usnut-46464036.html

Что делать, если долго не получается уснуть

Что делать, если долго не получается уснуть

Sputnik Узбекистан

Врач-невролог: Хронический недосып может привести к проблемам с концентрацией, повышенной утомляемости и даже ослаблению иммунитета

2024-11-05T22:03+0500

2024-11-05T22:03+0500

2024-11-05T22:03+0500

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Если долго не получается уснуть, нужно отказаться от гаджетов перед сном, снизить яркость света, принять теплый душ и попробовать медитацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Кроме того, невролог подчеркнул важность распорядка дня: нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные.

https://uz.sputniknews.ru/20241104/dietolog-raskryla-sekrety-xurmy-46445444.html

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