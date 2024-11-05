https://uz.sputniknews.ru/20241105/mirziyoev-posetit-bishkek-46461536.html

Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита

Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита

Sputnik Узбекистан

Глава республики примет участие в саммите тюркских государств

2024-11-05T11:22+0500

2024-11-05T11:22+0500

2024-11-05T11:22+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

бишкек

кыргызстан

саммит

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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. Предусматривается, что по итогам заседания примут ряд совместных решений и документов, в том числе Хартию Тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана.

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