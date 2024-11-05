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https://uz.sputniknews.ru/20241105/mirziyoev-posetit-bishkek-46461536.html
Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита
Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита
Sputnik Узбекистан
Глава республики примет участие в саммите тюркских государств
2024-11-05T11:22+0500
2024-11-05T11:22+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
бишкек
кыргызстан
саммит
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ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. Предусматривается, что по итогам заседания примут ряд совместных решений и документов, в том числе Хартию Тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана.
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мирзиёев бишкек рабочий визит саммит
мирзиёев бишкек рабочий визит саммит

Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита

11:22 05.11.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров провели брифинг для представителей средств массовой информации.
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров провели брифинг для представителей средств массовой информации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики примет участие в саммите тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 5-6 ноября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Организации тюркских государств", — говорится в сообщении.
В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
"Традиционно в фокусе внимания будут задачи по укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, стимулированию деловых обменов, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
Предусматривается, что по итогам заседания примут ряд совместных решений и документов, в том числе Хартию Тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана.
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