Мирзиёев посетит Кыргызстан — дата и цель визита
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Кыргызстана Садыр Жапаров после переговоров провели брифинг для представителей средств массовой информации.
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Глава республики примет участие в саммите тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 5-6 ноября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Организации тюркских государств", — говорится в сообщении.
В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
"Традиционно в фокусе внимания будут задачи по укреплению политического диалога, наращиванию торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, стимулированию деловых обменов, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества", — говорится в сообщении.
Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.
Предусматривается, что по итогам заседания примут ряд совместных решений и документов, в том числе Хартию Тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана.