https://uz.sputniknews.ru/20241106/eec-oae-sotrudnichestvo-energetika-46474655.html
ЕЭК и Минэнерго ОАЭ намерены углублять сотрудничество в энергетике
ЕЭК и Минэнерго ОАЭ намерены углублять сотрудничество в энергетике
Sputnik Узбекистан
Перспективы взаимодействия обсудили на полях Международной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби
2024-11-06T15:35+0500
2024-11-06T15:35+0500
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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Перспективы сотрудничества между странами ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами по развитию энергетической сферы обсудили министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль Мазруи. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Встреча прошла на полях Международной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби.Кожошев рассказал о работе, проводимой государствами-членами по построению общих рынков энергетических ресурсов Союза, а также по продвижению возобновляемых источников энергии и климатической повестки в рамках ЕАЭС.По его словам, современная энергетика сталкивается с вызовами эффективного управления энергоресурсами, а также обеспечения стабильности, устойчивости и управляемости работы электросетей.Также участники форума отметили, что одним из ключевых вопросов евразийской интеграции является совместная деятельность стран Союза по формированию общего энергетического пространства.Подчеркивалось, что общие рынки энергоресурсов позволят не только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и обеспечить недискриминационный доступ к недорогим, надежным и устойчивым источникам энергии по прозрачным рыночным ценам для всех производителей электроэнергии и населения.Большое внимание на мероприятии уделили роли передовых, интеллектуальных и инновационных цифровых решений в развитии энергетической отрасли. Мощным инструментом для решения этих проблем назвали искусственный интеллект.
https://uz.sputniknews.ru/20241104/eaes-tsifrovye-texnologii-pomogut-sozdat-edinoe-transportnoe-prostranstvo-v-soyuze-46445740.html
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еэк минэнерго оаэ сотрудничество энергетика
еэк минэнерго оаэ сотрудничество энергетика
ЕЭК и Минэнерго ОАЭ намерены углублять сотрудничество в энергетике
Перспективы взаимодействия обсудили на полях международной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik.
Перспективы сотрудничества между странами ЕАЭС и Объединенными Арабскими Эмиратами по развитию энергетической сферы обсудили министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль Мазруи. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Встреча прошла на полях Международной выставки и конференции ADIPEC в Абу-Даби.
Кожошев рассказал о работе, проводимой государствами-членами по построению общих рынков энергетических ресурсов Союза, а также по продвижению возобновляемых источников энергии и климатической повестки в рамках ЕАЭС.
По его словам, современная энергетика сталкивается с вызовами эффективного управления энергоресурсами, а также обеспечения стабильности, устойчивости и управляемости работы электросетей.
"Стороны договорились об обмене опытом в области повышения энергосбережения и энергоэффективности, а также развития зеленых технологий и возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.
Также участники форума отметили, что одним из ключевых вопросов евразийской интеграции является совместная деятельность стран Союза по формированию общего энергетического пространства.
Подчеркивалось, что общие рынки энергоресурсов позволят не только рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и обеспечить недискриминационный доступ к недорогим, надежным и устойчивым источникам энергии по прозрачным рыночным ценам для всех производителей электроэнергии и населения.
Большое внимание на мероприятии уделили роли передовых, интеллектуальных и инновационных цифровых решений в развитии энергетической отрасли. Мощным инструментом для решения этих проблем назвали искусственный интеллект.
"С развитием технологий и внедрением новых источников энергии вопрос оптимизации и управления становится критическим. Искусственный интеллект предоставляет новые возможности для создания интеллектуальных систем, способных адаптироваться к изменениям в среде, предсказывать объем потребления и эффективно распределять энергоресурсы", — заключил Арзыбек Кожошев.