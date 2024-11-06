Какие продукты могут повысить давление
© Sputnik / Александр Кряжев/
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Кардиолог рассказал, как нейтрализовать действие избыточного потребления соли.
К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто.
По словам специалиста, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно включением в рацион достаточного количества фруктов и овощей.
"Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием", — пояснил Шляхто.
Он также добавил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.
Для справки: АД (артериальное давление) — это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов.
Нормальный уровень артериального давления — 120/80 мм рт.ст.
При повышенном артериальном давлении со временем кровеносные сосуды повреждаются, ухудшается кровоснабжение различных органов. В результате могут пострадать сердце, почки, мозг, глаза.
Повышению артериального давления сопутствуют:
несоответствие веса возрастной норме — каждый лишний килограмм повышает АД на 1 мм рт.ст.;
чрезмерное потребление соли (больше 5–6 грамм или 1 чайной ложки в сутки) и копченостей;
недостаточное потребление богатых калием продуктов, круп: гречневой, пшенной, овсяной, бобовых (гороха, фасоли), фруктов, ягод, овощей и зелени;
курение и употребление алкоголя (одна выкуренная сигарета повышает АД на 50/30 мм рт.ст.; однократный прием алкоголя приводит к стойкому повышению АД на несколько дней);
низкая физическая активность;
неумение управлять своими чувствами и эмоциями, хронический стресс.