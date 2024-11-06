https://uz.sputniknews.ru/20241106/kakie-produkty-mogut-povysit-davlenie-46470319.html

Какие продукты могут повысить давление

Какие продукты могут повысить давление

Sputnik Узбекистан

Кардиолог рассказал, как нейтрализовать действие избыточного потребления соли

2024-11-06T22:06+0500

2024-11-06T22:06+0500

2024-11-06T22:06+0500

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К повышению артериального давления ведет избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста кардиолога Минздрава России Евгения Шляхто.По словам специалиста, нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно включением в рацион достаточного количества фруктов и овощей.Он также добавил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.Для справки: АД (артериальное давление) — это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов.Нормальный уровень артериального давления — 120/80 мм рт.ст.При повышенном артериальном давлении со временем кровеносные сосуды повреждаются, ухудшается кровоснабжение различных органов. В результате могут пострадать сердце, почки, мозг, глаза.Повышению артериального давления сопутствуют:

https://uz.sputniknews.ru/20241105/chto-delat-esli-dolgo-ne-poluchaetsya-usnut-46464036.html

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