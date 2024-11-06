https://uz.sputniknews.ru/20241106/mirziyoyev-orban-bishkek-peregovory-46473914.html

Мирзиёев встретился с Орбаном — что обсудили

Мирзиёев встретился с Орбаном — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Переговоры главы Узбекистана и премьер-министра Венгрии прошли в рамках саммита ОТГ в Кыргызстане

2024-11-06T14:30+0500

2024-11-06T14:30+0500

2024-11-06T14:45+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

премьер-министр

венгрия

виктор орбан

саммит

отг

бишкек

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. С особым удовлетворением они отметили практические результаты взаимодействия: рост показателей товарооборота и масштабы промышленной кооперации, работу по созданию индустриального парка в Ташобласти. В октябре в Коканде прошел первый Форум регионов. В этом месяце в Будапеште состоятся важные совместные культурные мероприятия. Также Мирзиёев и Орбан обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.

узбекистан

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