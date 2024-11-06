Мирзиёев встретился с Орбаном — что обсудили
14:30 06.11.2024 (обновлено: 14:45 06.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Переговоры главы Узбекистана и премьер-министра Венгрии прошли в рамках саммита ОТГ в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
Президент Узбекистана и Премьер-министр Венгрии выступили за формирование нового портфеля экономических проектов
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В рамках программы саммита Организации тюркских государств, проходящего в городе Бишкеке, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", — говорится в сообщении.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-венгерских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
С особым удовлетворением они отметили практические результаты взаимодействия: рост показателей товарооборота и масштабы промышленной кооперации, работу по созданию индустриального парка в Ташобласти. В октябре в Коканде прошел первый Форум регионов. В этом месяце в Будапеште состоятся важные совместные культурные мероприятия.
"Лидеры двух стран рассмотрели график двусторонних мероприятий. Особо отметили важность формирования нового портфеля проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества ведущих компаний", — говорится в сообщении.
Также Мирзиёев и Орбан обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки.