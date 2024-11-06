https://uz.sputniknews.ru/20241106/sammit-otg-bishkek-mirziyoyev-initsiativy-46475724.html

Саммит ОТГ: какие инициативы выдвинул глава Узбекистана

Саммит ОТГ: какие инициативы выдвинул глава Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Лидер республики находится с рабочим визитом в Кыргызстане для участия в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Организации тюркских государств.

2024-11-06T16:45+0500

2024-11-06T16:45+0500

2024-11-06T16:45+0500

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев озвучил ряд инициатив на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Глава РУз предложил: Кроме того, для поиска решений острых экологических проблем, связанных с изменением климата, Мирзиёев отметил необходимость ускорить создание Тюркского экологического совета на уровне министров, выразив готовность провести его первую встречу в следующем году в Узбекистане. Также глава Узбекистана предложил издать многотомный сборник фольклора тюркских народов на языках стран – членов Организации "в целях дальнейшего сближения наших братских народов, воспитания молодежи в духе, достойном наших предков".По его мнению, актуальной задачей является совместное проведение фундаментальных исследований, таких как "История тюркских стран", а также стимулирование непосредственного перевода с тюркских языков, налаживание в школах факультативных занятий о тюркских народах и их истории, этнографии, культуре и искусстве. В этой связи он выразил готовность Узбекистана стать полноправным членом Фонда тюркской культуры и наследия. Другие заявления Шавката Мирзиёева В мероприятии, прошедшем под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова, также участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Они обменялись мнениями о состоянии и перспективах многопланового сотрудничества в рамках Организации, обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия. На саммите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наградили Высшим орденом Тюркского мира за значительный вклад в его укрепление.По итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию, Хартию тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана, а также ряд договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия.Шавкат Мирзиёев по приглашению кыргызского коллеги 5-6 ноября находится с рабочим визитом в Бишкеке.

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