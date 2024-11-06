Саммит ОТГ: какие инициативы выдвинул глава Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВыступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Лидер республики находится с рабочим визитом в Кыргызстане для участия в мероприятиях очередного заседания Совета глав государств Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев озвучил ряд инициатив на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Глава РУз предложил:
принять Договор о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств;
разработать конкретные соглашения и договоренности об устранении тарифных и нетарифных барьеров, упрощении торговых и таможенных процедур, развитии электронных торговых платформ;
организовать в ближайшей перспективе в Ташкенте форум ведущих национальных аналитических центров ОТГ для проведения глубоких исследований, направленных на расширение торгового потенциала Организации;
принять планы экономических форумов, торговых и промышленных выставок, взаимных визитов на уровне регионов на следующий год, а также совместную программу по участию в государственных закупках, кооперации и локализации;
организовать Тюркский инвестиционный форум, и провести его первое заседание в Узбекистане;
подписать многостороннее соглашение о переходе на электронный документооборот при перевозках и их взаимном признании в рамках Организации;
провести совместно с Альянсом логистических центров и грузоперевозчиков тюркских государств Международную логистическую конференцию;
разработать Концепцию цифрового Тюркского мира, направленную на широкое внедрение экономики будущего.
Кроме того, для поиска решений острых экологических проблем, связанных с изменением климата, Мирзиёев отметил необходимость ускорить создание Тюркского экологического совета на уровне министров, выразив готовность провести его первую встречу в следующем году в Узбекистане.
Также глава Узбекистана предложил издать многотомный сборник фольклора тюркских народов на языках стран – членов Организации "в целях дальнейшего сближения наших братских народов, воспитания молодежи в духе, достойном наших предков".
По его мнению, актуальной задачей является совместное проведение фундаментальных исследований, таких как "История тюркских стран", а также стимулирование непосредственного перевода с тюркских языков, налаживание в школах факультативных занятий о тюркских народах и их истории, этнографии, культуре и искусстве.
В этой связи он выразил готовность Узбекистана стать полноправным членом Фонда тюркской культуры и наследия.
Другие заявления Шавката Мирзиёева
Единственный путь решения многолетнего конфликта на Ближнем Востоке – создание в соответствии с международными актами и резолюциями независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года.
При решении острых проблем Афганистана должны обязательно рассматриваться вопросы оказания помощи действующему правительству, широкого вовлечения этого государства в региональные экономические процессы, реализации социальных и инфраструктурных проектов.
Узбекистан полон решимости в своем стремлении создать в рамках ОТГ пространство новых экономических возможностей.
Наше практическое взаимодействие в рамках Организации создает широкие возможности для укрепления наших позиций в стремительно меняющемся мире, предупреждения разных угроз и новых вызовов дальнейшего углубления наших связей.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова, также участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Они обменялись мнениями о состоянии и перспективах многопланового сотрудничества в рамках Организации, обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 ноября принял участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в городе Бишкеке.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 6 ноября принял участие в очередном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в городе Бишкеке.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На саммите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наградили Высшим орденом Тюркского мира за значительный вклад в его укрепление.
По итогам саммита приняли Бишкекскую декларацию, Хартию тюркского мира, разработанную по инициативе Узбекистана, а также ряд договоренностей по приоритетным направлениям взаимодействия.
Шавкат Мирзиёев по приглашению кыргызского коллеги 5-6 ноября находится с рабочим визитом в Бишкеке.