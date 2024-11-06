В Узбекистане отменяется практика помещения детей из бедных семей в детские дома
09:58 06.11.2024 (обновлено: 10:05 06.11.2024)
© Sputnik / Константин Чалабов/
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Глава республики дал поручения по совершенствованию социальной защиты детей.
ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане отменяется практика помещения детей из бедных семей в детские дома. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по поддержке детей, нуждающихся в соцзащите, а также вовлечению людей с инвалидностью в спорт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Программа "От бедности к благосостоянию", принятая указом главы республики в сентябре этого года, также ставит задачи по предотвращению социального сиротства и заботе о детях, лишенных родительской опеки. Документ ориентирован на создание условий, максимально приближенных к семейной среде, и на индивидуальный подход к каждому ребенку. В соответствии с ним разработаны меры, направленные на передачу таких детей на воспитание и предоставление им соцуслуг.
В частности, при устройстве ребенка на воспитание приоритет отдается сохранению семейной среды. Основные формы устройства — опека, попечительство или усыновление. Помещение в специализированное учреждение рассматривают в качестве крайней меры.
"Кроме того, отменяется практика помещения детей в Дома милосердия и детские дома по причине бедности семьи. В случае трудоустройства родителей из малообеспеченных семей расходы на детский сад до достижения ребенком трехлетнего возраста будут компенсироваться из Фонда социальной защиты", — говорится в сообщении.
В детских домах организуют специальные отделения для женщин, планирующих отказаться от ребенка. Им будут предоставлять социальную, правовую, психологическую и медицинскую поддержку, обучать материнским навыкам и помогать в освоении профессий.
В оказание этих услуг привлекут и негосударственные организации.
"Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, до передачи на воспитание будут временно размещаться центрами "Инсон" в семейных детских домах. Для каждого ребенка, передаваемого на воспитание, будет разработан индивидуальный план развития", — говорится в сообщении.
Система "Социальная защита" будет вести учет выявленных детей-сирот и лиц, выразивших желание взять их на воспитание, а центры "Инсон" выступать в качестве законных представителей детей, защищая их права и интересы.
Центры также будут проводить мониторинг условий жизни детей, переданных на воспитание, целевого использования оказанной помощи и выполнения обязательств опекунами.
Граждан, создавших семейный детский дом, зарегистрируют как самозанятых лиц. Детям, воспитывающимся в таких семьях, компенсируют расходы на проживание и уход до завершения среднего общего и среднего специального образования.
На презентации также рассмотрели предложения по привлечению лиц с инвалидностью к занятиям спортом.
Как отмечалось, в Узбекистане созданы условия для занятий 19 видами параспорта, спортом регулярно занимаются около 25 тыс. человек с инвалидностью
Для расширения возможностей в этом направлении предлагается ряд мер. В частности, создание секций адаптивного спорта в государственных спортивных школах, а также приспособление спортивных площадок в махаллях под нужды лиц с инвалидностью.
"В электронной системе "ERP-sport" будет вестись учет лиц с инвалидностью, что позволит автоматически подбирать виды спорта, соответствующие их возможностям. В реабилитационных центрах будет усилено применение современных методов реабилитации, таких как физическая терапия, механотерапия и физиотерапия", — говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделят подготовке специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. Для этого планируют внедрить систему материального стимулирования для победителей международных соревнований и их тренеров.
Мирзиёев дал поручения по совершенствованию законодательства в данной сфере и созданию условий для людей, нуждающихся в социальной поддержке.