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https://uz.sputniknews.ru/20241107/eaeu-vnedreniye-sifrovyye-resheniya-46488383.html
В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения
В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения
Sputnik Узбекистан
Председатель Коллегии ЕЭК отметил вклад представителей креативной индустрии.
2024-11-07T11:10+0500
2024-11-07T11:10+0500
еаэс
еэк
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Идея Digital Union опирается на успешную практику цифровизации экономики в странах ЕАЭС и задействует возможности интегрированной информационной системы Союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.Видение Комиссией процессов цифровизации в Союзе, названное Digital Union, Сагинтаев представил на Евразийском экономическом форуме в Ереване.Digital Union будет выстраиваться на трех принципах:Вопросы практического содействия популяризации концепции Digital Union Сагинтаев обсудил с представителями креативного направления ПАО "Сбербанк".За содействие визуализации и популяризации концепции Digital Union представители команды Сбербанка получили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки "За вклад в развитие евразийской интеграции".
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еаэс внедрение цифровые решения
еаэс внедрение цифровые решения

В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения

11:10 07.11.2024
© Сайт ЕАЭСФлаги стран-участников ЕАЭС.
Флаги стран-участников ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
© Сайт ЕАЭС
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Председатель Коллегии ЕЭК отметил вклад представителей креативной индустрии.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Идея Digital Union опирается на успешную практику цифровизации экономики в странах ЕАЭС и задействует возможности интегрированной информационной системы Союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Видение Комиссией процессов цифровизации в Союзе, названное Digital Union, Сагинтаев представил на Евразийском экономическом форуме в Ереване.
"Выдвинутая нами концепция Digital Union, которая никак не затрагивает страновые цифровые суверенитеты, дала ответы на все вызовы текущего периода цифровых трансформаций. Благодаря креативному подходу и тонкому пониманию поставленных задач концепция стала оптимальной и безальтернативной в современных условиях", – подчеркнул он.
Digital Union будет выстраиваться на трех принципах:
совместимость нормативных и инфраструктурных решений при формировании Digital Union;
синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ;
цифровизация всех четырех евразийских "свобод" в тех объемах и темпах, на которые готовы государства-члены.
Вопросы практического содействия популяризации концепции Digital Union Сагинтаев обсудил с представителями креативного направления ПАО "Сбербанк".
© ЕЭК Бакытжан Сагинтаев отметил вклад представителей креативной индустрии в популяризацию идеи Digital Union
Бакытжан Сагинтаев отметил вклад представителей креативной индустрии в популяризацию идеи Digital Union - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
Бакытжан Сагинтаев отметил вклад представителей креативной индустрии в популяризацию идеи Digital Union
© ЕЭК
За содействие визуализации и популяризации концепции Digital Union представители команды Сбербанка получили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки "За вклад в развитие евразийской интеграции".
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