https://uz.sputniknews.ru/20241107/eaeu-vnedreniye-sifrovyye-resheniya-46488383.html

В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения

В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии ЕЭК отметил вклад представителей креативной индустрии.

2024-11-07T11:10+0500

2024-11-07T11:10+0500

2024-11-07T11:10+0500

еаэс

еэк

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Идея Digital Union опирается на успешную практику цифровизации экономики в странах ЕАЭС и задействует возможности интегрированной информационной системы Союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.Видение Комиссией процессов цифровизации в Союзе, названное Digital Union, Сагинтаев представил на Евразийском экономическом форуме в Ереване.Digital Union будет выстраиваться на трех принципах:Вопросы практического содействия популяризации концепции Digital Union Сагинтаев обсудил с представителями креативного направления ПАО "Сбербанк".За содействие визуализации и популяризации концепции Digital Union представители команды Сбербанка получили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки "За вклад в развитие евразийской интеграции".

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