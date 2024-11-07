В ЕАЭС активно внедряют цифровые решения
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Председатель Коллегии ЕЭК отметил вклад представителей креативной индустрии.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Идея Digital Union опирается на успешную практику цифровизации экономики в странах ЕАЭС и задействует возможности интегрированной информационной системы Союза, заявил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.
Видение Комиссией процессов цифровизации в Союзе, названное Digital Union, Сагинтаев представил на Евразийском экономическом форуме в Ереване.
"Выдвинутая нами концепция Digital Union, которая никак не затрагивает страновые цифровые суверенитеты, дала ответы на все вызовы текущего периода цифровых трансформаций. Благодаря креативному подходу и тонкому пониманию поставленных задач концепция стала оптимальной и безальтернативной в современных условиях", – подчеркнул он.
Digital Union будет выстраиваться на трех принципах:
совместимость нормативных и инфраструктурных решений при формировании Digital Union;
синхронизация и возможность бесшовного взаимодействия национальных цифровых платформ;
цифровизация всех четырех евразийских "свобод" в тех объемах и темпах, на которые готовы государства-члены.
Вопросы практического содействия популяризации концепции Digital Union Сагинтаев обсудил с представителями креативного направления ПАО "Сбербанк".
© ЕЭК Бакытжан Сагинтаев отметил вклад представителей креативной индустрии в популяризацию идеи Digital Union
Бакытжан Сагинтаев отметил вклад представителей креативной индустрии в популяризацию идеи Digital Union
© ЕЭК
За содействие визуализации и популяризации концепции Digital Union представители команды Сбербанка получили благодарственные письма, почетные грамоты и нагрудные знаки "За вклад в развитие евразийской интеграции".