Чем удивляет персональная выставка Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс"

В Ташкентском Доме фотографии проходит персональная выставка художника Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс", где представлено около 30 его работ. Выставка раскрывает зрителям уникальный стиль и художественное мировоззрение автора.Биография и профессиональные достижения художникаАбдумаджид Сагатов родился в Ташкенте в 1985 году. С детства он увлекался искусством и развивал свои способности, обучаясь в Республиканском лицее-интернате изобразительного и прикладного искусства (1994 – 2003 годы), а затем в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, где получил степень бакалавра и магистра в области станковой живописи.С 2009 года Сагатов преподает живопись в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, передавая свои знания и опыт молодым художникам. Он является активным участником и победителем множества республиканских и международных выставок и конкурсов, таких как "Навкирон Узбекистон", "Художник и природа", "Восточное сияние". В 2016 году Сагатов завоевал первое место на республиканском конкурсе, посвященном 680-летию Амира Темура, а в 2019 стал победителем конкурса "Энг улуг, энг азиз".
Выставка "Натюрморт плюс" — это уникальная возможность погрузиться в мир современных натюрмортов, созданных художником с максимальным вниманием к деталям и цветовой гамме.
В Ташкентском Доме фотографии проходит персональная выставка художника Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс", где представлено около 30 его работ. Выставка раскрывает зрителям уникальный стиль и художественное мировоззрение автора.
Биография и профессиональные достижения художника
Абдумаджид Сагатов родился в Ташкенте в 1985 году. С детства он увлекался искусством и развивал свои способности, обучаясь в Республиканском лицее-интернате изобразительного и прикладного искусства (1994 – 2003 годы), а затем в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, где получил степень бакалавра и магистра в области станковой живописи.
С 2009 года Сагатов преподает живопись в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, передавая свои знания и опыт молодым художникам. Он является активным участником и победителем множества республиканских и международных выставок и конкурсов, таких как "Навкирон Узбекистон", "Художник и природа", "Восточное сияние". В 2016 году Сагатов завоевал первое место на республиканском конкурсе, посвященном 680-летию Амира Темура, а в 2019 стал победителем конкурса "Энг улуг, энг азиз".