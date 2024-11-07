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https://uz.sputniknews.ru/20241107/personalnaya-vystavka-abdumadjida-sagatova-natyurmort-plyus-46488582.html
Чем удивляет персональная выставка Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс"
Чем удивляет персональная выставка Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс"
Sputnik Узбекистан
Выставка "Натюрморт плюс" — это уникальная возможность погрузиться в мир современных натюрмортов, созданных художником с максимальным вниманием к деталям и цветовой гамме
2024-11-07T13:30+0500
2024-11-07T15:50+0500
выставка
картины
ташкент
творчество
художник
фотолента
фото
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В Ташкентском Доме фотографии проходит персональная выставка художника Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс", где представлено около 30 его работ. Выставка раскрывает зрителям уникальный стиль и художественное мировоззрение автора.Биография и профессиональные достижения художникаАбдумаджид Сагатов родился в Ташкенте в 1985 году. С детства он увлекался искусством и развивал свои способности, обучаясь в Республиканском лицее-интернате изобразительного и прикладного искусства (1994 – 2003 годы), а затем в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, где получил степень бакалавра и магистра в области станковой живописи.С 2009 года Сагатов преподает живопись в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, передавая свои знания и опыт молодым художникам. Он является активным участником и победителем множества республиканских и международных выставок и конкурсов, таких как "Навкирон Узбекистон", "Художник и природа", "Восточное сияние". В 2016 году Сагатов завоевал первое место на республиканском конкурсе, посвященном 680-летию Амира Темура, а в 2019 стал победителем конкурса "Энг улуг, энг азиз".
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выставка натюрморты
выставка натюрморты

Чем удивляет персональная выставка Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс"

13:30 07.11.2024 (обновлено: 15:50 07.11.2024)
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Эксклюзив
Выставка "Натюрморт плюс" — это уникальная возможность погрузиться в мир современных натюрмортов, созданных художником с максимальным вниманием к деталям и цветовой гамме.
В Ташкентском Доме фотографии проходит персональная выставка художника Абдумаджида Сагатова "Натюрморт плюс", где представлено около 30 его работ. Выставка раскрывает зрителям уникальный стиль и художественное мировоззрение автора.

Биография и профессиональные достижения художника

Абдумаджид Сагатов родился в Ташкенте в 1985 году. С детства он увлекался искусством и развивал свои способности, обучаясь в Республиканском лицее-интернате изобразительного и прикладного искусства (1994 – 2003 годы), а затем в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, где получил степень бакалавра и магистра в области станковой живописи.
С 2009 года Сагатов преподает живопись в Национальном институте художеств и дизайна им. К. Бехзода, передавая свои знания и опыт молодым художникам. Он является активным участником и победителем множества республиканских и международных выставок и конкурсов, таких как "Навкирон Узбекистон", "Художник и природа", "Восточное сияние". В 2016 году Сагатов завоевал первое место на республиканском конкурсе, посвященном 680-летию Амира Темура, а в 2019 стал победителем конкурса "Энг улуг, энг азиз".
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Натюрморт плюс" Абдумаджида Сагатова в Ташкентском Доме фотографии — яркое событие для всех, кто интересуется современным натюрмортом

Выставка &quot;Натюрморт плюс&quot; Абдумаджида Сагатова в Ташкентском Доме фотографии — яркое событие для всех, кто интересуется современным натюрмортом - Sputnik Узбекистан
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка "Натюрморт плюс" Абдумаджида Сагатова в Ташкентском Доме фотографии — яркое событие для всех, кто интересуется современным натюрмортом

© Sputnik / Бахром Хатамов

Те, кто до этого был убежден, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, после посещения выставки убеждаются в обратном

Те, кто до этого был убежден, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, после посещения выставки убеждаются в обратном - Sputnik Узбекистан
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Те, кто до этого был убежден, что бытовые темы ограничивают потенциал картины, после посещения выставки убеждаются в обратном

© Sputnik / Бахром Хатамов

Летние фрукты. Работы художника свидетельствуют о глубоком изучении техники голландских мастеров живописи

Летние фрукты. Работы художника свидетельствуют о глубоком изучении техники голландских мастеров живописи - Sputnik Узбекистан
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Летние фрукты. Работы художника свидетельствуют о глубоком изучении техники голландских мастеров живописи

© Sputnik / Бахром Хатамов

В работах Сагатова чувствуется аромат цветов и волшебство живой природы, что делает его творчество удивительным и притягательным

В работах Сагатова чувствуется аромат цветов и волшебство живой природы, что делает его творчество удивительным и притягательным - Sputnik Узбекистан
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

В работах Сагатова чувствуется аромат цветов и волшебство живой природы, что делает его творчество удивительным и притягательным

© Sputnik / Бахром Хатамов

Белая роза. Цель натюрморта — не запечатлеть реальность. Художник или собирает какое-то сообщение при помощи символических образов, или… просто ими любуется

Белая роза. Цель натюрморта — не запечатлеть реальность. Художник или собирает какое-то сообщение при помощи символических образов, или… просто ими любуется - Sputnik Узбекистан
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Белая роза. Цель натюрморта — не запечатлеть реальность. Художник или собирает какое-то сообщение при помощи символических образов, или… просто ими любуется

© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник мастерски передает красоту деталей и мелочей, благодаря этому, холст становится не просто красиво расписанным, а приобретает некую одухотворенность

Художник мастерски передает красоту деталей и мелочей, благодаря этому, холст становится не просто красиво расписанным, а приобретает некую одухотворенность - Sputnik Узбекистан
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Художник мастерски передает красоту деталей и мелочей, благодаря этому, холст становится не просто красиво расписанным, а приобретает некую одухотворенность

© Sputnik / Бахром Хатамов

Натюрморт (фр. nature morte — "мертвая природа") — это тот редкий жанр живописи, где изображенные вещи, находясь в тесном взаимодействии между собой, вступают в общение со зрителями

Натюрморт (фр. nature morte — &quot;мертвая природа&quot;) — это тот редкий жанр живописи, где изображенные вещи, находясь в тесном взаимодействии между собой, вступают в общение со зрителями - Sputnik Узбекистан
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Натюрморт (фр. nature morte — "мертвая природа") — это тот редкий жанр живописи, где изображенные вещи, находясь в тесном взаимодействии между собой, вступают в общение со зрителями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство натюрморта учит нас видеть, любить и понимать мир, воспринимая его непреходящую ценность

Искусство натюрморта учит нас видеть, любить и понимать мир, воспринимая его непреходящую ценность - Sputnik Узбекистан
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Искусство натюрморта учит нас видеть, любить и понимать мир, воспринимая его непреходящую ценность

© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы Сагатова не только демонстрируют мастерство художника, но и погружают в глубины культурного кода, превращая каждую картину в диалог между прошлым и настоящим

Работы Сагатова не только демонстрируют мастерство художника, но и погружают в глубины культурного кода, превращая каждую картину в диалог между прошлым и настоящим - Sputnik Узбекистан
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы Сагатова не только демонстрируют мастерство художника, но и погружают в глубины культурного кода, превращая каждую картину в диалог между прошлым и настоящим

© Sputnik / Бахром Хатамов

Полотна пестрят яркими красками, радуют зрителя своей оригинальностью, пробуждают желание жить и восторгаться окружающим миром, видеть прекрасное в нем.

Полотна пестрят яркими красками, радуют зрителя своей оригинальностью, пробуждают желание жить и восторгаться окружающим миром, видеть прекрасное в нем. - Sputnik Узбекистан
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Полотна пестрят яркими красками, радуют зрителя своей оригинальностью, пробуждают желание жить и восторгаться окружающим миром, видеть прекрасное в нем.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Данный вид искусства позволяет художнику передать свое отношение к окружающему и сделать акцент на том или ином предмете

Данный вид искусства позволяет художнику передать свое отношение к окружающему и сделать акцент на том или ином предмете - Sputnik Узбекистан
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Данный вид искусства позволяет художнику передать свое отношение к окружающему и сделать акцент на том или ином предмете

© Sputnik / Бахром Хатамов

Дар осени. Используя классические приемы, художник стремится создать уникальный стиль, сочетая декоративность с реалистичностью

Дар осени. Используя классические приемы, художник стремится создать уникальный стиль, сочетая декоративность с реалистичностью - Sputnik Узбекистан
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Дар осени. Используя классические приемы, художник стремится создать уникальный стиль, сочетая декоративность с реалистичностью

© Sputnik / Бахром Хатамов

Абдумажид Сагатов создает новое прочтение классического жанра

Абдумажид Сагатов создает новое прочтение классического жанра - Sputnik Узбекистан
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Абдумажид Сагатов создает новое прочтение классического жанра

© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка Абдумаджида Сагатова “Натюрморт плюс” - Sputnik Узбекистан
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
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