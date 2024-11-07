https://uz.sputniknews.ru/20241107/putin-obratilsya-k-sekretaryam-sovbezov-stran-sng-46514993.html

Путин обратился к секретарям совбезов стран СНГ — главное

Путин обратился к секретарям совбезов стран СНГ — главное

Sputnik Узбекистан

Приветствие российского лидера участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу

2024-11-07T18:10+0500

2024-11-07T18:10+0500

2024-11-07T18:10+0500

снг

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оборона

президент рф

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, и странам СНГ важно активно использовать аналитический и прогнозный потенциал своих ведомств для выявления внешних и внутренних угроз, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.Приветствие главы РФ участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве зачитал секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.Вынесенные на встречу проблемы исключительно значимы и актуальны, от их эффективного решения во многом зависит углубление многостороннего партнерства в рамках СНГ, обеспечение коллективной безопасности, создание условий для роста национальных экономик и продвижения интеграционных процессов, подчеркнул Путин.Российский лидер также отметил, что надо "своевременно вырабатывать и корректировать документы стратегического планирования, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения, прежде всего в сфере обороны и противодействия терроризму, борьбы с экстремизмом и транснациональной преступностью, наркобизнесом и нелегальной миграцией".Особое место в повестке встречи занимает тема подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Наш общий долг — чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла будущим поколениям, сохранить и защитить традиционные духовно-нравственные ценности, которые в трудные исторические эпохи помогали нашим народам преодолевать любые испытания и сегодня являются надежной основой нашей дружбы и добрососедства", — отметил президент РФ.

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