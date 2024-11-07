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Общие цели, стандарты и технологии: сотрудничество РЖД с Узбекистаном
Общие цели, стандарты и технологии: сотрудничество РЖД с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов рассказал о работе, которая приносит пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран
2024-11-07T12:20+0500
2024-11-07T12:20+0500
2024-11-07T12:38+0500
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О сотрудничестве с Узбекистаном в сфере железнодорожных перевозок рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов на полях заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, которое проходило в Ташкенте 5-6 ноября.Он отметил, что Российские железные дороги очень тесно взаимодействуют с Узбекистаном. Это наша общая история, это наши общие стандарты, наши общие цели и технологии, подчеркнул Павлов.По его словам, прорабатываются не только стандартные маршруты, но и мультимодальные — через Каспийское море.Речь также шла о программах обучения.Эти и другие совместные мероприятия, по его мнению, приносят пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран.Подробнее — в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан.
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ржа узбекистан сотрудничество
ржа узбекистан сотрудничество
Общие цели, стандарты и технологии: сотрудничество РЖД с Узбекистаном
12:20 07.11.2024 (обновлено: 12:38 07.11.2024)
Эксклюзив
Первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов рассказал о работе, которая приносит пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран.
О сотрудничестве с Узбекистаном в сфере железнодорожных перевозок рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов на полях заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, которое проходило в Ташкенте 5-6 ноября.
Он отметил, что Российские железные дороги очень тесно взаимодействуют с Узбекистаном. Это наша общая история, это наши общие стандарты, наши общие цели и технологии, подчеркнул Павлов.
По его словам, прорабатываются не только стандартные маршруты, но и мультимодальные — через Каспийское море.
Речь также шла о программах обучения.
"В этом году мы открыли практику обучения узбекских специалистов-железнодорожников в нашем корпоративном университете РЖД, который, в целом, по рейтингу является одним из лучших корпоративных университетов мира", — отметил первый замгендиректора ОАО "РЖД".
Эти и другие совместные мероприятия, по его мнению, приносят пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран.
Подробнее — в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан.