https://uz.sputniknews.ru/20241107/rjd-uzbekistan-sotrudnichestvo-46490210.html

Общие цели, стандарты и технологии: сотрудничество РЖД с Узбекистаном

Общие цели, стандарты и технологии: сотрудничество РЖД с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Первый замгендиректора ОАО "РЖД" Сергей Павлов рассказал о работе, которая приносит пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран

2024-11-07T12:20+0500

2024-11-07T12:20+0500

2024-11-07T12:38+0500

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узбекистан

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О сотрудничестве с Узбекистаном в сфере железнодорожных перевозок рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов на полях заседания Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ, которое проходило в Ташкенте 5-6 ноября.Он отметил, что Российские железные дороги очень тесно взаимодействуют с Узбекистаном. Это наша общая история, это наши общие стандарты, наши общие цели и технологии, подчеркнул Павлов.По его словам, прорабатываются не только стандартные маршруты, но и мультимодальные — через Каспийское море.Речь также шла о программах обучения.Эти и другие совместные мероприятия, по его мнению, приносят пользу не только железнодорожникам Узбекистана и России, но и экономикам обеих стран.Подробнее — в эксклюзивном комментарии для Sputnik Узбекистан.

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