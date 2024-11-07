https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekistan-sotrudnichestvo-s-sng-v-nauchno-texnicheskoy-i-innovatsionnoy-sferax-46502861.html

Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах

Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах

Sputnik Узбекистан

Участники заседания в Астане обсуждают проект Стратегии научно-технологического развития Содружества на 2025–2035 годы

2024-11-07T14:40+0500

2024-11-07T14:40+0500

2024-11-07T14:40+0500

узбекистан

астана

заседание

сотрудничество

техника

инновации

снг

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвуют в 34-ом заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит в Астане 6-7 ноября, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В рамках мероприятия организована Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационный потенциал СНГ: лучшие практики использования результатов научно-технической деятельности в реальных секторах экономики и социальной сфере".Он подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с профильными базовыми организациями в данных сферах, в частности, по совершенствованию нормативно-правовой базы и выполнению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

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