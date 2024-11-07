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Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах
Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах
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Участники заседания в Астане обсуждают проект Стратегии научно-технологического развития Содружества на 2025–2035 годы
2024-11-07T14:40+0500
2024-11-07T14:40+0500
2024-11-07T14:40+0500
узбекистан
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заседание
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвуют в 34-ом заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит в Астане 6-7 ноября, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В рамках мероприятия организована Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационный потенциал СНГ: лучшие практики использования результатов научно-технической деятельности в реальных секторах экономики и социальной сфере".Он подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с профильными базовыми организациями в данных сферах, в частности, по совершенствованию нормативно-правовой базы и выполнению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.
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узбекистан снг сотрудничество инновации
узбекистан снг сотрудничество инновации
Узбекистан углубляет сотрудничество с СНГ в научно-технической и инновационной сферах
Участники заседания в Астане обсуждают проект Стратегии научно-технологического развития Содружества на 2025 – 2035 годы.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik
. Представители Узбекистана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвуют в 34-ом заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, которое проходит в Астане 6-7 ноября, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
В рамках мероприятия организована Международная научно-практическая конференция на тему "Инновационный потенциал СНГ: лучшие практики использования результатов научно-технической деятельности в реальных секторах экономики и социальной сфере".
"Для углубления сотрудничества стран Содружества в научно-технической и инновационной сферах важное значение имеет реализация концептуальных и стратегических документов, синхронизация их целей, задач и направлений развития. Особенно это касается проекта Стратегии научно-технологического развития СНГ на период 2025 – 2035 годы, который предстоит обсудить в рамках заседания совета", — отметил заместитель генсека СНГ Денис Трефилов.
Он подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с профильными базовыми организациями в данных сферах, в частности, по совершенствованию нормативно-правовой базы и выполнению Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.