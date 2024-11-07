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https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-46506782.html
Узбекнефтегаз и Татнефть договорились развивать исследования в области геологоразведки
Узбекнефтегаз и Татнефть договорились развивать исследования в области геологоразведки
Sputnik Узбекистан
Речь идет о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях, находящихся в ведении акционерного общества, реализации новых и перспективных проектов.
2024-11-07T15:50+0500
2024-11-07T15:50+0500
узбекистан
россия
геологоразведка
сотрудничество
узбекнефтегаз
татнефть
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и российское ПАО "Татнефть" договорились о развитии исследований в области геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба акционерного общества.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализуемых совместных проектов.Речь шла о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях Узбекнефтегаза.Российскую делегацию также ознакомили с работой центров моделирования и управления бурением, а также с проектом "Цифровое месторождение".Напомним, что в январе этого года Узбекнефтегаз привлек специалистов Татнефти "во исполнение поручений главы государства о привлечении зарубежного опыта для организации геологоразведочных работ".В ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.
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узбекнефтегаз татнефть проекты геологоразведка
узбекнефтегаз татнефть проекты геологоразведка

Узбекнефтегаз и Татнефть договорились развивать исследования в области геологоразведки

15:50 07.11.2024
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"Проведены переговоры с председателем компании "Татнефть"
Проведены переговоры с председателем компании Татнефть - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"
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Речь идет о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях, находящихся в ведении акционерного общества, реализации новых и перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и российское ПАО "Татнефть" договорились о развитии исследований в области геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба акционерного общества.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализуемых совместных проектов.
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"Проведены переговоры с председателем компании "Татнефть"
Проведены переговоры с председателем компании Татнефть - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
Проведены переговоры с председателем компании "Татнефть"
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"
Речь шла о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях Узбекнефтегаза.
"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам внедрения опыта иностранной компании и новых технологий на предприятиях, находящихся в ведении Общества, реализации новых и перспективных проектов, дальнейшего развития сотрудничества", — говорится в сообщении.
Российскую делегацию также ознакомили с работой центров моделирования и управления бурением, а также с проектом "Цифровое месторождение".
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"Проведены переговоры с председателем компании "Татнефть"
Проведены переговоры с председателем компании Татнефть - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
Проведены переговоры с председателем компании "Татнефть"
© Информационная служба АО "Узбекнефтегаз"
"По итогам переговоров была достигнута договоренность о дальнейшем развитии исследований в области геологоразведочных работ в сотрудничестве двух компаний, ускорении взаимного обмена опытом по актуальным направлениям", — добавили в пресс-службе.
Напомним, что в январе этого года Узбекнефтегаз привлек специалистов Татнефти "во исполнение поручений главы государства о привлечении зарубежного опыта для организации геологоразведочных работ".
В ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.
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