https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekneftegaz-tatneft-geologorazvedka-sotrudnichestvo-46506782.html

Узбекнефтегаз и Татнефть договорились развивать исследования в области геологоразведки

Узбекнефтегаз и Татнефть договорились развивать исследования в области геологоразведки

Sputnik Узбекистан

Речь идет о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях, находящихся в ведении акционерного общества, реализации новых и перспективных проектов.

2024-11-07T15:50+0500

2024-11-07T15:50+0500

2024-11-07T15:50+0500

узбекистан

россия

геологоразведка

сотрудничество

узбекнефтегаз

татнефть

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и российское ПАО "Татнефть" договорились о развитии исследований в области геологоразведочных работ, сообщает пресс-служба акционерного общества.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы реализуемых совместных проектов.Речь шла о внедрении опыта российской компании и новых технологий на предприятиях Узбекнефтегаза.Российскую делегацию также ознакомили с работой центров моделирования и управления бурением, а также с проектом "Цифровое месторождение".Напомним, что в январе этого года Узбекнефтегаз привлек специалистов Татнефти "во исполнение поручений главы государства о привлечении зарубежного опыта для организации геологоразведочных работ".В ноябре 2023 года Шавкат Мирзиёев посетил АО "Узбекнефтегаз" и определил задачи по освоению перспективных геологических участков. Работы ведут по двум направлениям — поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.

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