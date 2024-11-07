https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekskuyu-produktsiyu-predstavili-v-guanchjou-46482925.html

Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу

Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу

Sputnik Узбекистан

В выставке участвовали более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превысило 150 тыс. образцов.

2024-11-07T10:05+0500

2024-11-07T10:05+0500

2024-11-07T10:43+0500

экономика

узбекистан

продукция

выставка

китай

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в китайском Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё". Одно из самых престижных экономических событий в мире — осенний сезон выставки "Кантон" — проходило с 15 октября по 4 ноября. Экспозиция включала электротехнику и электронику, стройматериалы, продукты питания, сельхозпродукцию, а также инновационные технологии. Генконсульство РУз совместно с Управлением по карантину и защите растений, Ассоциацией экспортеров организовало национальный стенд "Made in Uzbekistan". Около 10 предприятий республики представили сельхозпродукцию, фармацевтические препараты, кондитерские изделия и другие виды экспортных товаров. Для справки: выставка "Кантон" в Гуанчжоу впервые состоялась в 1957 году. Она проводится дважды в год: весной и осенью в центре "Паччжоу" — крупнейшей в мире выставочной площадке. В выставке участвуют более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превышает 150 тыс. образцов.

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