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https://uz.sputniknews.ru/20241107/uzbekskuyu-produktsiyu-predstavili-v-guanchjou-46482925.html
Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу
Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу
Sputnik Узбекистан
В выставке участвовали более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превысило 150 тыс. образцов.
2024-11-07T10:05+0500
2024-11-07T10:43+0500
экономика
узбекистан
продукция
выставка
китай
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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в китайском Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё". Одно из самых престижных экономических событий в мире — осенний сезон выставки "Кантон" — проходило с 15 октября по 4 ноября. Экспозиция включала электротехнику и электронику, стройматериалы, продукты питания, сельхозпродукцию, а также инновационные технологии. Генконсульство РУз совместно с Управлением по карантину и защите растений, Ассоциацией экспортеров организовало национальный стенд "Made in Uzbekistan". Около 10 предприятий республики представили сельхозпродукцию, фармацевтические препараты, кондитерские изделия и другие виды экспортных товаров. Для справки: выставка "Кантон" в Гуанчжоу впервые состоялась в 1957 году. Она проводится дважды в год: весной и осенью в центре "Паччжоу" — крупнейшей в мире выставочной площадке. В выставке участвуют более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превышает 150 тыс. образцов.
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узбекская продукция выставка гуанчжоу
узбекская продукция выставка гуанчжоу

Экологически чистая и конкурентоспособная: узбекскую продукцию представили в Гуанчжоу

10:05 07.11.2024 (обновлено: 10:43 07.11.2024)
© АГЕНТСТВО ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНУзбекскую продукцию представили на крупной выставке в Гуанчжоу
Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в Гуанчжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
© АГЕНТСТВО ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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В выставке участвовали более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превысило 150 тыс. образцов.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в китайском Гуанчжоу, сообщает ИА "Дунё".
© АГЕНТСТВО ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНУзбекскую продукцию представили на крупной выставке в Гуанчжоу
Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в Гуанчжоу - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2024
Узбекскую продукцию представили на крупной выставке в Гуанчжоу
© АГЕНТСТВО ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Одно из самых престижных экономических событий в мире — осенний сезон выставки "Кантон" — проходило с 15 октября по 4 ноября.
Экспозиция включала электротехнику и электронику, стройматериалы, продукты питания, сельхозпродукцию, а также инновационные технологии.
Генконсульство РУз совместно с Управлением по карантину и защите растений, Ассоциацией экспортеров организовало национальный стенд "Made in Uzbekistan".
Около 10 предприятий республики представили сельхозпродукцию, фармацевтические препараты, кондитерские изделия и другие виды экспортных товаров.

"Зарубежные гости, посетившие стенд Узбекистана, высоко оценили качество продукции и отметили, что она экологически чистая и конкурентоспособная", — говорится в сообщении.

Для справки: выставка "Кантон" в Гуанчжоу впервые состоялась в 1957 году. Она проводится дважды в год: весной и осенью в центре "Паччжоу" — крупнейшей в мире выставочной площадке. В выставке участвуют более 20 тыс. китайских и иностранных компаний, а количество представленной продукции превышает 150 тыс. образцов.
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