https://uz.sputniknews.ru/20241108/eek-pilotnyy-proekt-belarusi-po-razvitiyu-natsmexanizma-edinogo-okna-46521943.html

Развитие нацмеханизма "единого окна": в ЕЭК презентовали пилотный проект Беларуси

Развитие нацмеханизма "единого окна": в ЕЭК презентовали пилотный проект Беларуси

Sputnik Узбекистан

Реализуемый в государствах-членах проект отвечает требованиям цифровой повестки ЕАЭС, а в части осуществления регулятивных функций сопряжен с развитием института "умной" таможни

2024-11-08T12:00+0500

2024-11-08T12:00+0500

2024-11-08T12:00+0500

еаэс

еэк

презентация

беларусь

пилотный проект

единое окно

таможня

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, а также Государственный таможенный комитет Республики Беларусь провели демонстрацию пилотных проектов по развитию национального механизма "единого окна" в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии участвовали представители таможенных служб, органов государственной власти и бизнеса стран ЕАЭС, имеющие непосредственное отношение к реализации проекта развития национальных механизмов "единого окна".Им рассказали об организационно-правовых аспектах проекта по формированию в Беларуси электронной платформы "Одно окно ВЭД", функциональных возможностях портала "Е-Паслуга" и администрируемых таможенных бизнес-процессах. Как отмечалось, реализуемый в государствах-членах проект отвечает требованиям цифровой повестки ЕАЭС, а в части осуществления регулятивных функций сопряжен с развитием института "умной" таможни.

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