https://uz.sputniknews.ru/20241108/mirziyoev-edinstvennyy-sposob-kardinalnyx-izmeneniy-v-vodnom-xozyaystve-tsifrovizatsiya-46523400.html

Мирзиёев: Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — цифровизация

Мирзиёев: Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — цифровизация

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года

2024-11-08T13:05+0500

2024-11-08T13:05+0500

2024-11-08T13:05+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

вода

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — это цифровизация, отметил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращения потерь в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Как отмечалось, на насосных станциях республики уже внедрены системы онлайн-контроля и установлены "умные" счетчики. Однако пока отсутствует информационная система для сбора и анализа данных с этих устройств. Учет и расчет потребления воды остаются сложными.Речь шла о проблемах в сфере. Так, подача каждого кубометра воды для кластеров и фермеров обходится в среднем в 212 сумов, а в Бухарской, Кашкадарьинской и Наманганской областях ее стоимость в 2-3 раза выше.За последние годы на модернизацию крупных насосных станций, таких как Каршинская, Аму-Бухарская и Аму-Зангская, направили $1 млрд. Однако из-за изношенности средних и малых насосов себестоимость воды продолжает расти. Несмотря на снижение потерь воды на 10-15% за счет бетонирования каналов, в 20 районах потери все еще высоки.С учетом этого определены следующие задачи:Также указано, что в забетонированных каналах поток воды ускоряется, что создает возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В Навоийской области начато строительство 148 таких станций общей мощностью 11 мегаватт. В перспективе планируется построить 2 тысячи микроГЭС, что позволит ежегодно получать дополнительно 600 миллионов киловатт электроэнергии.Мирзиёев поручил ответственным лицам разработать и довести до предпринимателей условия участия в таких проектах.Согласно представленной информации, в настоящее время для орошения земель в стране используют более 1,6 тыс. насосных станций, которые требуют значительных энергозатрат. Поэтому 2025 год объявили годом повышения эффективности насосных станций в водном хозяйстве.Что касается водосберегающих технологий, то на сегодняшний день их используют на 2 млн гектаров, что позволило сэкономить 2 млрд кубометров воды только за прошлый год. Однако на некоторых полях оборудование функционирует неэффективно.Теперь этот вопрос возьмут под строгий контроль.Еще один важный источник воды — сбор паводковых вод весной и осенью. Соответствующие сооружения построят в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях. Это улучшит водоснабжение на 50 тыс. гектаров. Компания "Узбекгидроэнерго" разработала двухлетний план для работы в этом направлении.Глава республики поручил ответственным лицам разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года.

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мирзиёев водное хозяйство задачи