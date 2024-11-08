Мирзиёев: Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — цифровизация
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поручил разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Единственный способ кардинальных изменений в водном хозяйстве — это цифровизация, отметил Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания по вопросам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращения потерь в сельском хозяйстве. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, на насосных станциях республики уже внедрены системы онлайн-контроля и установлены "умные" счетчики. Однако пока отсутствует информационная система для сбора и анализа данных с этих устройств. Учет и расчет потребления воды остаются сложными.
“В этой связи при Министерстве водного хозяйства будет создан Центр цифровизации водного хозяйства, где будет запущена единая информационная система учета и контроля потребления воды” — говорится в сообщении.
Речь шла о проблемах в сфере. Так, подача каждого кубометра воды для кластеров и фермеров обходится в среднем в 212 сумов, а в Бухарской, Кашкадарьинской и Наманганской областях ее стоимость в 2-3 раза выше.
За последние годы на модернизацию крупных насосных станций, таких как Каршинская, Аму-Бухарская и Аму-Зангская, направили $1 млрд. Однако из-за изношенности средних и малых насосов себестоимость воды продолжает расти. Несмотря на снижение потерь воды на 10-15% за счет бетонирования каналов, в 20 районах потери все еще высоки.
С учетом этого определены следующие задачи:
забетонировать 18 тыс. километров магистральных и 94 тыс. километров внутренних каналов. На это в следующем году направят 800 млрд сумов;
за счет прямых договоров с подрядчиками на поставку цемента дополнительно снизить затраты на бетонирование на 20%. В прошлом году их удалось снизить вдвое благодаря поддержке, включавшей предоставление техники, рабочей силы и стройматериалов.
Также указано, что в забетонированных каналах поток воды ускоряется, что создает возможности для строительства малых гидроэлектростанций. В Навоийской области начато строительство 148 таких станций общей мощностью 11 мегаватт. В перспективе планируется построить 2 тысячи микроГЭС, что позволит ежегодно получать дополнительно 600 миллионов киловатт электроэнергии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поручил ответственным лицам разработать и довести до предпринимателей условия участия в таких проектах.
“Президент привел успешные примеры. В частности, в Дустликском районе Джизакской области завершен проект стоимостью 21 миллион долларов по внедрению интеллектуальной системы управления водоснабжением. На 2 тысячах точек установлены счетчики и видеокамеры. Автоматизированное управление позволило сэкономить 20 процентов воды, а ремонт ирригационных сетей — еще 10 процентов. Управление водой передано частному сектору. Впервые оплата за воду будет производиться авансом. Хокимам поручено изучить этот опыт и внедрить его в районах с проблемным водоснабжением”, — говорится в сообщении.
Согласно представленной информации, в настоящее время для орошения земель в стране используют более 1,6 тыс. насосных станций, которые требуют значительных энергозатрат. Поэтому 2025 год объявили годом повышения эффективности насосных станций в водном хозяйстве.
“Сотрудничество с частными партнерами и установка энергосберегающих насосов и солнечных панелей позволят сократить потребление электроэнергии на 20 процентов. В Хорезмской области фермеры уже внедряют такие решения, получая дополнительный доход от продажи излишков энергии государству в размере 7-8 миллионов сумов ежемесячно. Ответственным лицам даны поручения расширить этот опыт и поддержать его”, — говорится в сообщении.
Что касается водосберегающих технологий, то на сегодняшний день их используют на 2 млн гектаров, что позволило сэкономить 2 млрд кубометров воды только за прошлый год. Однако на некоторых полях оборудование функционирует неэффективно.
Теперь этот вопрос возьмут под строгий контроль.
“В следующем году водосберегающие технологии будут внедрены еще на 500 тысячах гектаров. Система субсидирования лазерного выравнивания полей, ранее внедренная в Каракалпакстане, будет распространена на Хорезмскую область, а также будет расширено использование лазерного выравнивания в других регионах”, — говорится в сообщении.
Еще один важный источник воды — сбор паводковых вод весной и осенью. Соответствующие сооружения построят в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях. Это улучшит водоснабжение на 50 тыс. гектаров. Компания "Узбекгидроэнерго" разработала двухлетний план для работы в этом направлении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам рационального использования воды и энергетических ресурсов, а также сокращению потерь в сельском хозяйстве.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поручил ответственным лицам разработать программу приоритетных проектов в водном хозяйстве до 2030 года.