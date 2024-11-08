https://uz.sputniknews.ru/20241108/prevzoshli-tyajelye-aviabomby-v-rostexe-rasskazali-o-solntsepeke-i-tosochke-46531607.html

Превзошли тяжелые авиабомбы: в Ростехе рассказали о "Солнцепеке" и "Тосочке"

Превзошли тяжелые авиабомбы: в Ростехе рассказали о "Солнцепеке" и "Тосочке"

Sputnik Узбекистан

Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО

2024-11-08T17:05+0500

2024-11-08T17:05+0500

2024-11-08T17:05+0500

спецоперация россии по защите донбасса

сво

ростех

безопасность

вооружение

россия

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Ростех". В корпорации добавили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Их доработали с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, а также пожеланий военнослужащих.По данным Ростеха, "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".Тяжелые огнеметные системы показывают высокую эффективность в ходе СВО. Российские бойцы применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за колоссального урона, который наносят эти машины, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.

россия

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спецоперация тяжелые огнеметные системы