https://uz.sputniknews.ru/20241108/prevzoshli-tyajelye-aviabomby-v-rostexe-rasskazali-o-solntsepeke-i-tosochke-46531607.html
Превзошли тяжелые авиабомбы: в Ростехе рассказали о "Солнцепеке" и "Тосочке"
Превзошли тяжелые авиабомбы: в Ростехе рассказали о "Солнцепеке" и "Тосочке"
Sputnik Узбекистан
Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО
2024-11-08T17:05+0500
2024-11-08T17:05+0500
2024-11-08T17:05+0500
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ростех
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщает РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Ростех". В корпорации добавили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Их доработали с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, а также пожеланий военнослужащих.По данным Ростеха, "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".Тяжелые огнеметные системы показывают высокую эффективность в ходе СВО. Российские бойцы применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за колоссального урона, который наносят эти машины, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.
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спецоперация тяжелые огнеметные системы
спецоперация тяжелые огнеметные системы
Превзошли тяжелые авиабомбы: в Ростехе рассказали о "Солнцепеке" и "Тосочке"
Тяжелые огнеметные системы демонстрируют высокую эффективность в ходе СВО.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
Обновленные варианты российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" и "Тосочка" по мощности залпа уже превзошли некоторые тяжелые авиационные бомбы, сообщает
РИА Новости со ссылкой на корпорацию "Ростех".
"Полный залп нового варианта ТОС, ставшего дальнейшим развитием уже зарекомендовавших себя машин, по своему поражающему действию превосходит несколько тяжелых авиабомб, например, ОДАБ-500П. В том числе потому, что новая система позволит эффективнее поражать многоэлементные цели типа фортификации, разнесенной на большую площадь", — говорится в публикации.
В корпорации добавили, что "Солнцепек" и "Тосочка" "серьезно эволюционировали" в части повышения огневой мощи, дальнобойности, защищенности и автоматизации. Их доработали с учетом опыта боевого применения в зоне СВО, а также пожеланий военнослужащих.
По данным Ростеха, "Солнцепек" полным залпом выжигает площадь в четыре гектара, а "Тосочка" — шесть гектаров. По эффективности это сравнимо с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".
Тяжелые огнеметные системы показывают высокую эффективность в ходе СВО. Российские бойцы применяют их для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, а также для решения других боевых задач. Из-за колоссального урона, который наносят эти машины, противник ведет на них "настоящую охоту", подчеркнули в корпорации.