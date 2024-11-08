Путин выступил на заседании клуба "Валдай"— главное
14:24 08.11.2024 (обновлено: 15:43 08.11.2024)
© Sputnik / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Павел Быркин/
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Речь российского лидера на форуме "Валдай" длилась более четырех часов.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В своем выступлении на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал о формировании нового мирового устройства.
Он отметил, что формирующееся на наших глазах совершенно новое мировое устройство не похоже на то, что мы знаем из прошлого.
"Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости", — сказал Путин.
Глава РФ заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов, а также предупредил, что следующее двадцатилетие в мире может быть более сложным, чем предыдущее.
Он подчеркнул, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло.
Другие заявления Путина
Мир кардинально и необратимо меняется.
За формирование нового мира развернулась борьба — это не борьба за власть, а столкновение принципов.
Сегодня мировое меньшинство борется за сохранение доминирования.
Острые конфликты осложняют мировое развитие, но не прерывают его.
Мировая политика направлена в противоположную от Запада сторону.
В новой международной среде не может быть речи о гегемонии.
Демократию все чаще начинают трактовать как власть не большинства, а меньшинства.
Хаос и системный кризис нарастают в странах, которые претендуют на либерализм, они толкают мир к деградации.
В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным.
Попытки возведения искусственных барьеров тормозят выгодное всем экономическое развитие.
Попытки использовать экономику в качестве оружия в первую очередь бьют по самым уязвимым людям и странам.
За скобки любых конфликтов должны быть вынесены медицина, продовольственная и энергобезопасность.
Модель одной страны или небольшой части человечества не должна браться как универсальная и навязываться остальным.
Международное сообщество — это живой организм, ценность которого в его цивилизационном многообразии.
Огромное мировое большинство выступает за открытость без политизации.
Новое мировое устройство возможно только на принципах многоголосия, полифонии, в нем должны быть услышаны все голоса, а тем, кто хочет солировать, нужно привыкать к новой мировой партитуре.
Сегодняшний кризис международного права — это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур.
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет безопасности других, это ключевой принцип.
Все страны мира имеют право на собственное видение и выстраивание своей политики, нужно признавать это право для гармонизации мировоззрений.
Великие мировые державы привыкли диктовать свои интересы другим, но надо договариваться и принимать решения.
Кроме того, Владимир Путин на заседании Международного назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас", который заметен в политике США и их союзников.
Глава РФ рассказал и о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек человеком, а также назвал шесть принципов, которые должны быть положены в основу отношений между странами на новом историческом этапе развития.
"Первое — открытость к взаимодействию является важнейшей ценностью для подавляющего большинства стран и народов, попытки возведения искусственных барьеров порочны не только тем, что тормозят нормальное и выгодное всем экономическое развитие. Прерывание связей особенно опасно в условиях природных катаклизмов, социально-политических потрясений. Без которых, увы, не обходится современная политическая практика", — сказал Путин.
О позиции Запада
Западный либерализм вылился в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, суверенной и независимой мысли.
Призывы Запада нанести поражение России демонстрируют запредельный авантюризм некоторых политиков.
Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией для всего мира.
Никто не гарантирует, что в случае нарастания угроз ядерное оружие не будет задействовано Западом.
Коллективный Запад предпринял попытку отлучить Россию от мировой экономической и политической систем.
Санкции со стороны Запада против России не возымели эффекта, Россия нужна миру, никакие решения западных или американских начальников не смогут изменить это.
Подлинный исток современных конфликтов — это беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность Запада после холодной войны.
Политика элит коллективного Запада нацелена не на созидание, а на удержание, а "игра на удержание" почти всегда ведет к поражению.
Монополия западных стран находится под угрозой, более того, она наносит вред им самим, потому что, как известно, любая монополия рано или поздно заканчивается.
На Западе Украину используют как инструмент борьбы с Россией, украинцев цинично натаскивают на русских.
Использование незаконных инструментов в борьбе вредит Западу.
Российский лидер назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития.
Путин также отметил, что интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания. По его мнению, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире.
О позиции России
Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они.
Россия не хочет никого учить и навязывать свое мировоззрение.
Россия всегда готова к конструктивному диалогу со всеми.
Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса.
Россия всегда будет добиваться своих целей.
Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии.
Россия никогда не была инициатором применения силы, но, когда это необходимо, будем предпринимать все меры для защиты страны и ее граждан.
Россия защитит себя и своих граждан, на этот счет ни у кого не будет иллюзий.
Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь, недоброжелателям РФ необходимо понять, что мир без России лучше не станет.
Россия борется не только за свой суверенитет и права, но и за свободу, возможность для существования и развития большинства государств.
Россия не стремилась и не стремится отказываться от доллара.
Россия никогда не отказывалась от диалога по стратегической стабильности.
Россия не строит отношения с какими-либо странами, чтобы выступать против других стран.
РФ хочет, чтобы в странах Центральной Азии была стабильная обстановка.
Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран.
Российский народ настроен на миролюбивое развитие ситуации в мире и процветание всех.
Россия как ядерная держава понимает свою ответственность перед миром, готова обсуждать стратстабильность, но другая сторона должна быть честной, учитывая все аспекты взаимоотношений.
О странах НАТО
Страны НАТО довели ситуацию на Украине до госпереворота и вынудили Россию, добившись того, чего хотели, с началом украинского конфликта.
Расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция.
НАТО пытается распространить свои подходы на другие пространства мира, нарушая собственные уставные документы.
Ядерные арсеналы стран НАТО растут.
НАТО превратилась в военный альянс и готовится нанести РФ поражение.
Кроме того, Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом
Об отношениях с Украиной
Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус.
Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран.
РФ настроена создать условия для долгосрочного урегулирования на Украине.
Россия не начинала никакой интервенции на Украине.
Если нейтралитета Киева не будет, трудно представить себе добрососедские отношения РФ и Украины.
Россия поддерживает несогласных с госпереворотом на Украине.
Об отношениях с США
РФ открыта для восстановления отношений с США, мы их не портили.
США совершают ошибку, отказывая России в долларе.
США проводят политику двойного сдерживания, пытаются сдержать и Китай, и Россию.
Также Владимир Путин предложил Соединенным Штатам Америки поделиться доходом, который на них "свалился с неба" за счет эмиссии доллара, на финансирование экологической повестки.
Глава РФ выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем.
О выборах в США и Дональде Трампе
Трампа затравили со всех сторон во время первого срока.
Избранный президент США Дональд Трамп проявил себя в экстраординарных условиях очень правильно, как мужчина.
Российский лидер рассказал, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения.
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.
"Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа — ред.) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки", — сказал глава РФ.
Он заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, и не считает зазорным самому позвонить ему.
Комментируя результаты американских выборов, Путин сообщил, что не знает о дальнейших действиях Дональда Трампа.
Россия будет работать с любым президентом, которого выберет народ США, отметил глава РФ.
О ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке сложная.
Все участники, вовлеченные в ближневосточный конфликт, не хотят конфронтации и думают о выходе на какие-то договоренности.
Президент РФ призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия.
Для справки: Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.