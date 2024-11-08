https://uz.sputniknews.ru/20241108/putin-vystupil-na-zasedanii-kluba-valday-46526571.html

Путин выступил на заседании клуба "Валдай"— главное

Путин выступил на заседании клуба "Валдай"— главное

Sputnik Узбекистан

Речь российского лидера на форуме "Валдай" длилась более четырех часов

2024-11-08T14:24+0500

2024-11-08T14:24+0500

2024-11-08T15:43+0500

россия

владимир путин

нато

украина

запад

дискуссионный клуб "валдай"

выступление

сша

в мире

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В своем выступлении на заседании клуба "Валдай" президент России Владимир Путин рассказал о формировании нового мирового устройства.Он отметил, что формирующееся на наших глазах совершенно новое мировое устройство не похоже на то, что мы знаем из прошлого. Глава РФ заявил, что ему с современниками выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов, а также предупредил, что следующее двадцатилетие в мире может быть более сложным, чем предыдущее.Он подчеркнул, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло.Другие заявления ПутинаКроме того, Владимир Путин на заседании Международного назвал очень опасным принцип "если не с нами, то против нас", который заметен в политике США и их союзников.Глава РФ рассказал и о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек человеком, а также назвал шесть принципов, которые должны быть положены в основу отношений между странами на новом историческом этапе развития.О позиции ЗападаРоссийский лидер назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития.Путин также отметил, что интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания. По его мнению, процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире.О позиции РоссииО странах НАТОКроме того, Путин назвал НАТО откровенным анахронизмомОб отношениях с УкраинойОб отношениях с СШАТакже Владимир Путин предложил Соединенным Штатам Америки поделиться доходом, который на них "свалился с неба" за счет эмиссии доллара, на финансирование экологической повестки.Глава РФ выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем.О выборах в США и Дональде ТрампеРоссийский лидер рассказал, что на него произвело впечатление поведение выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа в момент покушения.Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.Он заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, и не считает зазорным самому позвонить ему.Комментируя результаты американских выборов, Путин сообщил, что не знает о дальнейших действиях Дональда Трампа.Россия будет работать с любым президентом, которого выберет народ США, отметил глава РФ.О ситуации на Ближнем ВостокеПрезидент РФ призвал свести к минимуму страдания палестинского народа и прекратить боевые действия.Для справки: Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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