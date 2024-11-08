https://uz.sputniknews.ru/20241108/sputnik-uzbekistan-gramoty-blagodarnosti-gencsek-sng-46520232.html

Сотрудники Sputnik Узбекистан получили грамоты и благодарности от генсека СНГ

Сотрудники Sputnik Узбекистан получили грамоты и благодарности от генсека СНГ

Sputnik Узбекистан

Награждение прошло на полях Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в Москве

2024-11-08T10:55+0500

2024-11-08T10:55+0500

2024-11-08T11:08+0500

общество

награждение

sputnik

узбекистан

генеральный секретарь

снг

сергей лебедев

москва

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники редакции Sputnik Узбекистан, а также других хабов информагентства получили грамоты и благодарности от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Таким образом Исполком Содружества отметил 10-летие информационного агентства "Спутник", активную работу и большой личный вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.Награждение прошло на полях Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в Москве. Медиафорум стал уникальной площадкой для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ.

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