Сотрудники Sputnik Узбекистан получили грамоты и благодарности от генсека СНГ
10:55 08.11.2024 (обновлено: 11:08 08.11.2024)
© SputnikСотрудники редакции Sputnik Узбекистан, а также других хабов информагентства получили грамоты и благодарности от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева
© Sputnik
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Награждение прошло на полях Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в Москве.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сотрудники редакции Sputnik Узбекистан, а также других хабов информагентства получили грамоты и благодарности от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Таким образом Исполком Содружества отметил 10-летие информационного агентства "Спутник", активную работу и большой личный вклад в информационное сопровождение мероприятий в рамках Года русского языка как языка межнационального общения.
© SputnikСотрудники редакции Sputnik Узбекистан, а также других хабов информагентства получили грамоты и благодарности от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева
Сотрудники редакции Sputnik Узбекистан, а также других хабов информагентства получили грамоты и благодарности от генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева
© Sputnik
"Сегодня невозможно представить медийное пространство Содружества Независимых Государств без "Спутника" — 13 языков вещания, 14 редакционных центров, современные мультимедийные хабы и пресс-центры, радиовещание в FM-диапазоне и конечно просветительский проект SputnikPro, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с коллегами по ближнему зарубежью. Слаженная и эффективная работа творческого коллектива "Спутника" находит признание у аудитории — более 240 млн. просмотров материалов на сайтах, более 8 млн. подписчиков в соцсетях. Это очень впечатляет! И ярче любых слов показывает необходимость и востребованность вашей работы", — сказал заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов.
Награждение прошло на полях Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" в Москве. Медиафорум стал уникальной площадкой для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов жизни медиа в странах СНГ.