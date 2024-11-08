https://uz.sputniknews.ru/20241108/v-minske-proshel-den-uzbekskogo-kino-46531142.html
В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили
В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили
Sputnik Узбекистан
С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.
2024-11-08T16:00+0500
2024-11-08T16:00+0500
2024-11-08T16:08+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В рамках XXX Международного кинофестиваля “Лiстапад” в Минске, состоявшегося 1 – 8 ноября, прошел День узбекского кино, сообщает ИА “Дунё”.Гостями мероприятия стали первый замминистра культуры Беларуси Валерий Громада, делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства кинематографии при министерстве культуры Алишером Ходжаевым, представители официальных кругов Беларуси и аккредитованного в стране дипкорпуса, а также журналисты.На церемонии открытия говорили о динамичном развитии узбекско-белорусских отношений в последние годы, сотрудничестве в различных сферах, в том числе в области кинематографии.С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.На юбилейном форуме в Минске в основном конкурсе неигровых фильмов Узбекистан представил документальный фильм "Шухрат Аббасов крупным планом" режиссеров Улугбека Юлдашева и Эльджона Аббасова, а также вне конкурса — военную драму "Узбечка" режиссера Акбара Бектурдиева.Для справки: "Узбечка" — картина о Великой Отечественной войне, о женщинах, которые участвовали в ней наравне с мужчинами, работая медсестрами, врачами. Героиня фильма — снайпер. Ее прототип — герой войны советский снайпер Зиба Ганиева. После войны она стала известным ученым. О ней было снято много документальных фильмов, а художественный фильм — впервые. Создатели картины показали собирательный образ мужественных и самоотверженных женщин.
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узбекистан фильмы минск фестиваль
узбекистан фильмы минск фестиваль
В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили
16:00 08.11.2024 (обновлено: 16:08 08.11.2024)
С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik.
В рамках XXX Международного кинофестиваля “Лiстапад” в Минске, состоявшегося 1 – 8 ноября, прошел День узбекского кино, сообщает
ИА “Дунё”.
Гостями мероприятия стали первый замминистра культуры Беларуси Валерий Громада, делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства кинематографии при министерстве культуры Алишером Ходжаевым, представители официальных кругов Беларуси и аккредитованного в стране дипкорпуса, а также журналисты.
На церемонии открытия говорили о динамичном развитии узбекско-белорусских отношений в последние годы, сотрудничестве в различных сферах, в том числе в области кинематографии.
С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.
“Было отмечено, что узбекское кино сегодня имеет свои особенности, оно ориентировано на пропаганду таких аспектов, как национальные ценности, история, любовь к Родине и уважение к старшему поколению”, — говорится в сообщении.
На юбилейном форуме в Минске в основном конкурсе неигровых фильмов Узбекистан представил документальный фильм "Шухрат Аббасов крупным планом" режиссеров Улугбека Юлдашева и Эльджона Аббасова, а также вне конкурса — военную драму "Узбечка" режиссера Акбара Бектурдиева.
“Мы рады, что участвуем в этом фестивале каждый год и получаем награды. Это очень отрадно. Узбекские режиссеры знают своих белорусских коллег, приезжают к ним в гости каждый год. С 2018 года мы приезжаем и снимаем в Беларуси фильмы. Здесь были сняты картины "Илхак", "Память", "Весна любви" и многие другие. Лента "Узбечка" тоже была снята в Беларуси в 2022 году”, — рассказал директор киноконцерна "Узбекфильм" Баходир Адилов.
Для справки: "Узбечка" — картина о Великой Отечественной войне, о женщинах, которые участвовали в ней наравне с мужчинами, работая медсестрами, врачами. Героиня фильма — снайпер. Ее прототип — герой войны советский снайпер Зиба Ганиева. После войны она стала известным ученым. О ней было снято много документальных фильмов, а художественный фильм — впервые. Создатели картины показали собирательный образ мужественных и самоотверженных женщин.