https://uz.sputniknews.ru/20241108/v-minske-proshel-den-uzbekskogo-kino-46531142.html

В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили

В Минске прошел День узбекского кино — какие фильмы представили

Sputnik Узбекистан

С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.

2024-11-08T16:00+0500

2024-11-08T16:00+0500

2024-11-08T16:08+0500

культура

узбекистан

беларусь

кино

сотрудничество

кинофестиваль

минск

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В рамках XXX Международного кинофестиваля “Лiстапад” в Минске, состоявшегося 1 – 8 ноября, прошел День узбекского кино, сообщает ИА “Дунё”.Гостями мероприятия стали первый замминистра культуры Беларуси Валерий Громада, делегация Узбекистана во главе с заместителем директора Агентства кинематографии при министерстве культуры Алишером Ходжаевым, представители официальных кругов Беларуси и аккредитованного в стране дипкорпуса, а также журналисты.На церемонии открытия говорили о динамичном развитии узбекско-белорусских отношений в последние годы, сотрудничестве в различных сферах, в том числе в области кинематографии.С 2018 года кинематографисты двух стран реализовали множество совместных проектов, сняли несколько художественных и документальных фильмов.На юбилейном форуме в Минске в основном конкурсе неигровых фильмов Узбекистан представил документальный фильм "Шухрат Аббасов крупным планом" режиссеров Улугбека Юлдашева и Эльджона Аббасова, а также вне конкурса — военную драму "Узбечка" режиссера Акбара Бектурдиева.Для справки: "Узбечка" — картина о Великой Отечественной войне, о женщинах, которые участвовали в ней наравне с мужчинами, работая медсестрами, врачами. Героиня фильма — снайпер. Ее прототип — герой войны советский снайпер Зиба Ганиева. После войны она стала известным ученым. О ней было снято много документальных фильмов, а художественный фильм — впервые. Создатели картины показали собирательный образ мужественных и самоотверженных женщин.

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