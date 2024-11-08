Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241108/v-shkolax-uzbekistana-uluchshat-kachestvo-prepodavaniya-muzyki-i-fizkultury--46518085.html
В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры
В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры
Sputnik Узбекистан
Также усовершенствую систему военно-патриотического воспитания
2024-11-08T10:21+0500
2024-11-08T11:04+0500
общество
узбекистан
школы
музыка
физкультура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/08/46518335_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1c9988807c95d7817a6935a990a86c86.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, направленной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В настоящее время 21% учителей музыки в школах имеют только среднее специальное образование, а некоторые из них не владеют игрой на музыкальных инструментах. Причина — отсутствие системы повышения практической квалификации учителей музыки, а также недостаточное взаимодействие с музыкальными школами и школами искусств. В результате выпускники институтов культуры не могут работать учителями.В числе мер для повышения качества преподавания в школах: Также отмечена необходимость прикрепления региональных школ музыки и искусства к общеобразовательным школам в качестве опорных учреждений, и проведения регулярных конкурсов для выявления талантливых учащихся.Широкое привлечение молодежи к массовому спортуНа сегодняшний день в школах проводят занятия по 22 олимпийским, 19 неолимпийским и 4 национальным видам спорта. Однако для учителей физической культуры отсутствуют методические пособия, а отбор учащихся не носит системного характера.С нового учебного года повсеместно создадут школьные спортивные клубы. Кроме того, разработают новый порядок присвоения категорий учителям и систему спортивного рейтинга для школ.Совершенствование системы патриотического воспитанияВ настоящее время в школах работают около 10 тыс. преподавателей начальной допризывной подготовки, но 27% из них не являются специалистами, а в 2 750 школах отсутствуют условия для преподавания этого предмета.Поэтому штат учителей начальной допризывной подготовки теперь переходит в ведение Минобороны. Отныне на эту должность будут принимать военнослужащих резерва Вооруженных Сил. Также разработают новые учебные программы и учебники. В каждом районе и городе на базе одной школы организуют работу "Школы мужества".Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования.“Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования”, — говорится в сообщении.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/08/46518335_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a7b12e1862f53d06ca8c96aeacf7836e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан школы качество преподавание музыка физкультура
узбекистан школы качество преподавание музыка физкультура

В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры

10:21 08.11.2024 (обновлено: 11:04 08.11.2024)
© iStock / Serdar OzsoyОбучение игре на фортепиано
Обучение игре на фортепиано - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2024
© iStock / Serdar Ozsoy
Подписаться
Также усовершенствую систему военно-патриотического воспитания.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, направленной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В настоящее время 21% учителей музыки в школах имеют только среднее специальное образование, а некоторые из них не владеют игрой на музыкальных инструментах. Причина — отсутствие системы повышения практической квалификации учителей музыки, а также недостаточное взаимодействие с музыкальными школами и школами искусств. В результате выпускники институтов культуры не могут работать учителями.
В числе мер для повышения качества преподавания в школах:
проведение оценки уровня знаний и профессионального мастерства учителей музыки;
создание системы повышения их квалификации;
разработка учебных пособий по этому направлению;
внедрение нового порядка присвоения категорий для учителей.
“На основе положительного опыта "Туранского школьного театра" в школах будут созданы художественные коллективы "Иктидор". Кроме того, выпускникам высших учебных заведений, обучавшимся по направлению "Музыка и искусство", будет разрешено работать в школах”, — говорится в сообщении.
Также отмечена необходимость прикрепления региональных школ музыки и искусства к общеобразовательным школам в качестве опорных учреждений, и проведения регулярных конкурсов для выявления талантливых учащихся.
Широкое привлечение молодежи к массовому спорту
На сегодняшний день в школах проводят занятия по 22 олимпийским, 19 неолимпийским и 4 национальным видам спорта. Однако для учителей физической культуры отсутствуют методические пособия, а отбор учащихся не носит системного характера.
“В этой связи будут разработаны учебные пособия по физическому воспитанию и усовершенствованы учебные программы. Внедряется национальная система оценки уровня знаний и профессионального мастерства преподавателей физической культуры”, — говорится в сообщении.
С нового учебного года повсеместно создадут школьные спортивные клубы. Кроме того, разработают новый порядок присвоения категорий учителям и систему спортивного рейтинга для школ.
Совершенствование системы патриотического воспитания
В настоящее время в школах работают около 10 тыс. преподавателей начальной допризывной подготовки, но 27% из них не являются специалистами, а в 2 750 школах отсутствуют условия для преподавания этого предмета.
Поэтому штат учителей начальной допризывной подготовки теперь переходит в ведение Минобороны. Отныне на эту должность будут принимать военнослужащих резерва Вооруженных Сил. Также разработают новые учебные программы и учебники. В каждом районе и городе на базе одной школы организуют работу "Школы мужества".
Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования.
“Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования”, — говорится в сообщении.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0