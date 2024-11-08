https://uz.sputniknews.ru/20241108/v-shkolax-uzbekistana-uluchshat-kachestvo-prepodavaniya-muzyki-i-fizkultury--46518085.html

В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры

В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры

Sputnik Узбекистан

Также усовершенствую систему военно-патриотического воспитания

2024-11-08T10:21+0500

2024-11-08T10:21+0500

2024-11-08T11:04+0500

общество

узбекистан

школы

музыка

физкультура

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ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, направленной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В настоящее время 21% учителей музыки в школах имеют только среднее специальное образование, а некоторые из них не владеют игрой на музыкальных инструментах. Причина — отсутствие системы повышения практической квалификации учителей музыки, а также недостаточное взаимодействие с музыкальными школами и школами искусств. В результате выпускники институтов культуры не могут работать учителями.В числе мер для повышения качества преподавания в школах: Также отмечена необходимость прикрепления региональных школ музыки и искусства к общеобразовательным школам в качестве опорных учреждений, и проведения регулярных конкурсов для выявления талантливых учащихся.Широкое привлечение молодежи к массовому спортуНа сегодняшний день в школах проводят занятия по 22 олимпийским, 19 неолимпийским и 4 национальным видам спорта. Однако для учителей физической культуры отсутствуют методические пособия, а отбор учащихся не носит системного характера.С нового учебного года повсеместно создадут школьные спортивные клубы. Кроме того, разработают новый порядок присвоения категорий учителям и систему спортивного рейтинга для школ.Совершенствование системы патриотического воспитанияВ настоящее время в школах работают около 10 тыс. преподавателей начальной допризывной подготовки, но 27% из них не являются специалистами, а в 2 750 школах отсутствуют условия для преподавания этого предмета.Поэтому штат учителей начальной допризывной подготовки теперь переходит в ведение Минобороны. Отныне на эту должность будут принимать военнослужащих резерва Вооруженных Сил. Также разработают новые учебные программы и учебники. В каждом районе и городе на базе одной школы организуют работу "Школы мужества".Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования.“Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования”, — говорится в сообщении.

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