В школах Узбекистана улучшат качество преподавания музыки и физкультуры
10:21 08.11.2024 (обновлено: 11:04 08.11.2024)
© iStock / Serdar OzsoyОбучение игре на фортепиано
© iStock / Serdar Ozsoy
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Также усовершенствую систему военно-патриотического воспитания.
ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией, направленной на повышение качества преподавания музыки, физической культуры и военно-патриотического воспитания в школах, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В настоящее время 21% учителей музыки в школах имеют только среднее специальное образование, а некоторые из них не владеют игрой на музыкальных инструментах. Причина — отсутствие системы повышения практической квалификации учителей музыки, а также недостаточное взаимодействие с музыкальными школами и школами искусств. В результате выпускники институтов культуры не могут работать учителями.
В числе мер для повышения качества преподавания в школах:
проведение оценки уровня знаний и профессионального мастерства учителей музыки;
создание системы повышения их квалификации;
разработка учебных пособий по этому направлению;
внедрение нового порядка присвоения категорий для учителей.
“На основе положительного опыта "Туранского школьного театра" в школах будут созданы художественные коллективы "Иктидор". Кроме того, выпускникам высших учебных заведений, обучавшимся по направлению "Музыка и искусство", будет разрешено работать в школах”, — говорится в сообщении.
Также отмечена необходимость прикрепления региональных школ музыки и искусства к общеобразовательным школам в качестве опорных учреждений, и проведения регулярных конкурсов для выявления талантливых учащихся.
Широкое привлечение молодежи к массовому спорту
На сегодняшний день в школах проводят занятия по 22 олимпийским, 19 неолимпийским и 4 национальным видам спорта. Однако для учителей физической культуры отсутствуют методические пособия, а отбор учащихся не носит системного характера.
“В этой связи будут разработаны учебные пособия по физическому воспитанию и усовершенствованы учебные программы. Внедряется национальная система оценки уровня знаний и профессионального мастерства преподавателей физической культуры”, — говорится в сообщении.
С нового учебного года повсеместно создадут школьные спортивные клубы. Кроме того, разработают новый порядок присвоения категорий учителям и систему спортивного рейтинга для школ.
Совершенствование системы патриотического воспитания
В настоящее время в школах работают около 10 тыс. преподавателей начальной допризывной подготовки, но 27% из них не являются специалистами, а в 2 750 школах отсутствуют условия для преподавания этого предмета.
Поэтому штат учителей начальной допризывной подготовки теперь переходит в ведение Минобороны. Отныне на эту должность будут принимать военнослужащих резерва Вооруженных Сил. Также разработают новые учебные программы и учебники. В каждом районе и городе на базе одной школы организуют работу "Школы мужества".
Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования.
“Глава государства дал поручения по коренному изменению системы подготовки педагогов по указанным профилям в высших учебных заведениях, повышению квалификационных требований и улучшению качества образования”, — говорится в сообщении.