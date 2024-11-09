https://uz.sputniknews.ru/20241109/delovye-krugi-uzbekistan-novosibirsk-biznes-forum-46540028.html
В Новосибирске обсудили подготовку к узбекско-российскому бизнес-форуму – подробности
В Новосибирске обсудили подготовку к узбекско-российскому бизнес-форуму – подробности
Sputnik Узбекистан
В ноябре пройдет бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Новосибирской области.
2024-11-09T14:15+0500
2024-11-09T14:15+0500
2024-11-09T14:15+0500
узбекистан
новосибирск
бизнес-форум
сотрудничество
россия
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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В ноябре состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Новосибирской области России.В этой связи в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске состоялась встреча с заместителем министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области России Денисом Рягузовым, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи, стороны обсудили вопросы проведения и повестку дня предстоящего бизнес-форума, а также углубление межрегионального сотрудничества с участием представителей деловых кругов регионов Узбекистана и Новосибирской области. Денис Рягузов сообщил, что организация данного мероприятия находится под личным контролем губернатора Новосибирской области. Также было подчеркнуто, что руководство Новосибирской области придает большое значение укреплению межрегионального сотрудничества с Узбекистаном.Отмечено, что в Новосибирской области действует ряд предприятий в сфере фармацевтики, строительства, промышленности и энергетики, которые могли бы стать участниками данного мероприятия.
https://uz.sputniknews.ru/20240806/novosibirsk-uzbeksko-rossiyskiy-biznes-forum-45055848.html
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новосибирск бизнес-форум деловые круги россия узбекистан сотрудничество регион
новосибирск бизнес-форум деловые круги россия узбекистан сотрудничество регион
В Новосибирске обсудили подготовку к узбекско-российскому бизнес-форуму – подробности
В ноябре пройдет узбекско-российский бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Новосибирской области.
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В ноябре состоится бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Узбекистана и Новосибирской области России.
В этой связи в Генеральном консульстве Узбекистана в Новосибирске состоялась встреча с заместителем министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области России Денисом Рягузовым, сообщает ИА "Дунё".
В ходе встречи, стороны обсудили вопросы проведения и повестку дня предстоящего бизнес-форума, а также углубление межрегионального сотрудничества с участием представителей деловых кругов регионов Узбекистана и Новосибирской области.
Денис Рягузов сообщил, что организация данного мероприятия находится под личным контролем губернатора Новосибирской области. Также было подчеркнуто, что руководство Новосибирской области придает большое значение укреплению межрегионального сотрудничества с Узбекистаном.
Отмечено, что в Новосибирской области действует ряд предприятий в сфере фармацевтики, строительства, промышленности и энергетики, которые могли бы стать участниками данного мероприятия.