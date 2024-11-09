https://uz.sputniknews.ru/20241109/eaes-izmeneniya-texreglamenty-na-pischevuyu-produktsiyu-markirovku-46541026.html
В ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламенты на пищевую продукцию и ее маркировку
В ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламенты на пищевую продукцию и ее маркировку
Sputnik Узбекистан
Изменения позволят выпускать на рынок ЕАЭС пищевую продукцию без замены ее маркировки в случае изменения реквизитов местонахождения организации или индивидуального предпринимателя, являющейся (являющегося) ее изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, импортером).
2024-11-09T17:05+0500
2024-11-09T17:05+0500
2024-11-09T17:24+0500
еаэс
маркировка
продукция
безопасность
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/02/15102724_0:0:2897:1629_1920x0_80_0_0_b18164d6f79c855b98562237fb2a9383.jpg
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза на пищевую продукцию и ее маркировку вступают в силу 10 ноября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Согласно поправкам, внесенным в техрегламент "О безопасности пищевой продукции", в течение трех лет с даты переименования города, области, улицы и т.д., указанных в качестве реквизитов адреса места нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера), допускается выпуск в обращение пищевой продукции с указанием в маркировке такой продукции предыдущих наименований его места нахождения при условии неизменности фактического географического места нахождения и фактического места производства.При этом в техрегламенте "Пищевая продукция в части ее маркировки" предусмотрены возможные способы доведения до потребителя достоверных и актуальных сведений о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера).По мнению члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, данные изменения позитивно скажутся на условиях ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС и помогут снять излишнюю финансовую нагрузку, связанную с необходимостью замены маркировки пищевой продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20241104/eaes-tsifrovye-texnologii-pomogut-sozdat-edinoe-transportnoe-prostranstvo-v-soyuze-46445740.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0a/02/15102724_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e860ca1604277adc967862ffa0b2a1e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс техрегламент еэк
В ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламенты на пищевую продукцию и ее маркировку
17:05 09.11.2024 (обновлено: 17:24 09.11.2024)
Изменения позволят выпускать на рынок ЕАЭС пищевую продукцию без замены ее маркировки в случае изменения реквизитов местонахождения организации или индивидуального предпринимателя, являющейся (гося) ее изготовителем уполномоченным изготовителем лицом или импортером.
ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik.
Изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза на пищевую продукцию и ее маркировку вступают в силу 10 ноября, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Изменения позволят выпускать на рынок ЕАЭС пищевую продукцию без замены ее маркировки в случае изменения реквизитов местонахождения организации или индивидуального предпринимателя, являющейся (являющегося) ее изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, импортером)", - пояснили в ЕЭК.
Согласно поправкам, внесенным в техрегламент "О безопасности пищевой продукции", в течение трех лет с даты переименования города, области, улицы и т.д., указанных в качестве реквизитов адреса места нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера), допускается выпуск в обращение пищевой продукции с указанием в маркировке такой продукции предыдущих наименований его места нахождения при условии неизменности фактического географического места нахождения и фактического места производства.
При этом в техрегламенте "Пищевая продукция в части ее маркировки" предусмотрены возможные способы доведения до потребителя достоверных и актуальных сведений о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера).
По мнению члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, данные изменения позитивно скажутся на условиях ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС и помогут снять излишнюю финансовую нагрузку, связанную с необходимостью замены маркировки пищевой продукции.