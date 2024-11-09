https://uz.sputniknews.ru/20241109/eaes-izmeneniya-texreglamenty-na-pischevuyu-produktsiyu-markirovku-46541026.html

В ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламенты на пищевую продукцию и ее маркировку

В ЕАЭС вступают в силу изменения в техрегламенты на пищевую продукцию и ее маркировку

Sputnik Узбекистан

Изменения позволят выпускать на рынок ЕАЭС пищевую продукцию без замены ее маркировки в случае изменения реквизитов местонахождения организации или индивидуального предпринимателя, являющейся (являющегося) ее изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом, импортером).

2024-11-09T17:05+0500

2024-11-09T17:05+0500

2024-11-09T17:24+0500

еаэс

маркировка

продукция

безопасность

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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Изменения в технические регламенты Евразийского экономического союза на пищевую продукцию и ее маркировку вступают в силу 10 ноября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Согласно поправкам, внесенным в техрегламент "О безопасности пищевой продукции", в течение трех лет с даты переименования города, области, улицы и т.д., указанных в качестве реквизитов адреса места нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера), допускается выпуск в обращение пищевой продукции с указанием в маркировке такой продукции предыдущих наименований его места нахождения при условии неизменности фактического географического места нахождения и фактического места производства.При этом в техрегламенте "Пищевая продукция в части ее маркировки" предусмотрены возможные способы доведения до потребителя достоверных и актуальных сведений о месте нахождения изготовителя пищевой продукции (уполномоченного изготовителем лица, импортера).По мнению члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валентина Татарицкого, данные изменения позитивно скажутся на условиях ведения предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС и помогут снять излишнюю финансовую нагрузку, связанную с необходимостью замены маркировки пищевой продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20241104/eaes-tsifrovye-texnologii-pomogut-sozdat-edinoe-transportnoe-prostranstvo-v-soyuze-46445740.html

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