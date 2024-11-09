https://uz.sputniknews.ru/20241109/shavkat-mirziyoev-nagradil-meditsinskix-rabotnikov-professionalniy-prazdnik-46536034.html

Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником

Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником

Sputnik Узбекистан

Указ президента предусматривает присвоение почетных званий, а также награждение орденами и медалями представителей сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников.

2024-11-09T09:59+0500

2024-11-09T09:59+0500

2024-11-09T10:11+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

врачи

медработники

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В тексте поздравительного послания главы государства говорится:За большие заслуги в развитии системы здравоохранения страны на основе международных стандартов, успешном осуществлении коренных реформ и важных программ в сфере, достойный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению, широкое внедрение в практику передового зарубежного опыта и методов лечения, укрепление здорового образа жизни в обществе, самоотверженный труд, знания и профессионализм, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни наградить:орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степениорденом "Дустлик"медалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"

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