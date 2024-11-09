Шавкат Мирзиёев поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником
09:59 09.11.2024 (обновлено: 10:11 09.11.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Особо отличившиеся работники сферы здравоохранения удостоены почетных званий, орденов и медалей.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников", сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В тексте поздравительного послания главы государства говорится:
За большие заслуги в развитии системы здравоохранения страны на основе международных стандартов, успешном осуществлении коренных реформ и важных программ в сфере, достойный вклад в повышение качества оказания медицинской помощи населению, широкое внедрение в практику передового зарубежного опыта и методов лечения, укрепление здорового образа жизни в обществе, самоотверженный труд, знания и профессионализм, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, а также активное участие в общественной жизни наградить:
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Абдурахманова Акрама Абдусаттаровича - хирурга Республиканского детского научно-практического центра малоинвазивной и эндовизуальной хирургии
Батирова Абдурахмана Рузумбаевича - детского врача общества с ограниченной ответственностью "Боёвут Тумарис шифо" Баяутского района, Сырдарьинская область
Жалолову Хафизу Мухторовну - заведующего многопрофильной центральной поликлиникой Папского района, Наманганская область
Худайбердиева Кобила Турсуновича - заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и нейрохирургии Андижанского государственного медицинского института, Андижанская область
орденом "Саломатлик" II степени
Авезову Гулнору Рустамовну - главного фельдшера Кызылтепинского районного отдела Навоийского областного филиала Республиканского центра скорой медицинской помощи
Аллакулова Исламбая Мадримовича - заведующего отделением реанимации Хорезмского областного детского многопрофильного медицинского центра
Бердиеву Мукаддас Хасанбоевну - медсестру женского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Шароф-Рашидовского района, Джизакская область
Мауленова Бабараушана Жумабаевича - анестезиолога-реаниматолога приемного отделения Шуманайского районного медицинского объединения, Республика Каракалпакстан
Махматмуратову Гулсину Исламовну - врача общей практики семейного врачебного пункта "Шароф Рашидов" Ургутского района, Самаркандская область
Мемджанову Алию Нуриевну - заведующего лабораторным отделением Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Ферганская область
Назарова Акмала Бобамуротовича - заведующего отделением хирургии Паркентского районного медицинского объединения, Ташкентская область
Саидова Ашура Сапаровича - семейного врача семейной поликлиники №44 Бандыханского района, Сурхандарьинская область
Сафарова Орифа Мурадуллаевича - офтальмолога Бухарского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра микрохирургии глаза, Бухарская область
Шукурова Абдурахмана Рауповича - заведующего отделением реанимации центральной больницы города Карши, Кашкадарьинская область
орденом "Дустлик"
Джумабаеву Розу Базарбаевну - патронажную медсестру семейного врачебного пункта "Пском" Бостанлыкского района, Ташкентская область
Салахитдинова Шухратжона Нажмитдиновича - заместителя директора по лечебным делам Национального детского медицинского центра – главного врача
Сметову Гулнар Жолдасбаевну - врача общей практики семейного врачебного пункта "Актуба" Кегейлийского района, Республика Каракалпакстан
Хакимову Сохибахон Обиджановну - младшего медицинского работника мужского дома-интерната для лиц с инвалидностью "Мурувват" Андижанского района, Андижанская область
Хлевную Елену Андреевну - врача общей практики многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область
Шамсиева Азамата Мухитдиновича - профессора кафедры детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета
медалью "Соглом турмуш"
Артикову Хулкар Акрамовну - патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Галляаральского района, Джизакская область
Намозову Мунису Саломовну - медсестру медицинской бригады Газганского городского медицинского объединения, Навоийская область
Ниязову Дилорам Аскаровну - старшую медсестру отделения хирургии клинической больницы детской хирургии №2 города Ташкента
Ужарову Дилбар Хуррамовну - врача семейного врачебного пункта "Ковчин" Гузарского района, Кашкадарьинская область
Хусанову Норбегим Ривожовну - заведующего отделением эпидемиологии и иммунопрофилактики отдела санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Пахтачийского района, Самаркандская область
Хамдамову Мухайёхон Тухтасиновну - профессора кафедры акушерства и гинекологии Бухарского государственного медицинского института, Бухарская область
Хомиджонову Рано Жияновну - медсестру семейного врачебного пункта "Ленбур" Сохского района, Ферганская область
медалью "Шухрат"
Жумабоева Отабека Тоштемировича - хирурга Андижанского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии, Андижанская область
Кобилова Ботира Закировича - заведующего отделением хирургии Джизакского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, Джизакская область
Мусаева Улугбека Эргашалиевича - руководителя, врача-терапевта частной клиники "Med Layt" Мингбулакского района, Наманганская область
Султанову Зулфию Раджапбаевну - патронажную медсестру семейного врачебного пункта "Саримой" Тупроккалинского района, Хорезмская область
Тангирбергенова Рустама - водителя Берунийского районного отделения филиала Республики Каракалпакстан Республиканского центра скорой медицинской помощи
Тиллабоева Содикжона Валиевича - хирурга приемного отделения Фуркатского районного медицинского объединения, Ферганская область
Шарипова Исламжана Маматхановича - заведующего отделением малоинвазивной сердечно-сосудистой хирургии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии
Шарипову Раъно Рустамовну - патронажную медсестру семейного врачебного пункта "Гулистон" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
Ярматова Алишера - члена Ассоциации народной медицины Узбекистана, Самаркандская область