https://uz.sputniknews.ru/20241109/tramp-nachal-menyat-kurs-po-ukraine-pishut-smi-46539241.html
Трамп уже начал менять курс по Украине – СМИ
Трамп уже начал менять курс по Украине – СМИ
Sputnik Узбекистан
Агентство Bloomberg пишет, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля.
2024-11-09T12:10+0500
2024-11-09T12:10+0500
2024-11-09T12:11+0500
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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg.Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проявлять активность для создания себе лучших условий.В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://uz.sputniknews.ru/20241106/vybory-prezidenta-ssha-tramp-obyavil-o-svoey-pobede-46474206.html
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сша трамп выборы президента украина израиль курс
сша трамп выборы президента украина израиль курс
Трамп уже начал менять курс по Украине – СМИ
12:10 09.11.2024 (обновлено: 12:11 09.11.2024)
В статье Bloomberg говорится, что избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках – Израиле и Украине.
ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg.
"Избранный президент Дональд Трамп вступит в должность только через два месяца, но он уже формирует политику США в двух основных горячих точках: Израиле и Украине", — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проявлять активность для создания себе лучших условий.
В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль.
"Трамп уже дал понять, что предоставит Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран даст понять, что может изменить свою политику и стремиться к обладанию ядерным оружием", — отмечают авторы.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.