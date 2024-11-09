https://uz.sputniknews.ru/20241109/tramp-nachal-menyat-kurs-po-ukraine-pishut-smi-46539241.html

Трамп уже начал менять курс по Украине – СМИ

Трамп уже начал менять курс по Украине – СМИ

Sputnik Узбекистан

Агентство Bloomberg пишет, что Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля.

2024-11-09T12:10+0500

2024-11-09T12:10+0500

2024-11-09T12:11+0500

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президентские выборы в сша

дональд трамп

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ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Дональд Трамп уже начал формировать свой курс в отношении Украины и Израиля, пишет агентство Bloomberg.Как отмечается в статье, изменение мировосприятия после выборов в США особенно остро ощущается на Украине. Агентство напомнило, что республиканец обещал решить украинский вопрос в течение суток. Поэтому, считают авторы материала, Владимир Зеленский уже сейчас пытается проявлять активность для создания себе лучших условий.В публикации также подчеркивается, что от победы Трампа скорее всего выиграет Израиль.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://uz.sputniknews.ru/20241106/vybory-prezidenta-ssha-tramp-obyavil-o-svoey-pobede-46474206.html

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