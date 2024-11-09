https://uz.sputniknews.ru/20241109/uzbekistan-zarabotal-na-eksporte-produktov-pitaniya-46541639.html

Узбекистан за 9 месяцев заработал на экспорте продуктов питания $1,4 млрд – статистика

Узбекистан за 9 месяцев заработал на экспорте продуктов питания $1,4 млрд – статистика

Sputnik Узбекистан

За отчетный период большую часть экспортированного продовольствия составил экспорт овощей и фруктов, который достиг $1,1 млрд.

2024-11-09T19:02+0500

2024-11-09T19:02+0500

2024-11-09T19:02+0500

экспорт

продовольствие

мясо

молочная продукция

фрукты

узбекистан

овощи

сахар

мед

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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В январе – сентябре 2024 года Узбекистан экспортировал продукты питания на 1,4 миллиарда долларов, следует из отчета Агентства статистики РУз.В частности, за отчетный период экспорт овощей и фруктов достиг $1,1 млрд. Экспорт зерновых культур и продуктов их переработки составил $262,2 млн.Поставки мяса и мясных продуктов за рубеж составили $34,7 млн, а экспорт молочных продуктов и яиц – $29,6 млн.Также республика экспортировала кофе, чай, какао, специи и продукты из них на сумму $18,2 млн, корма для животных – на $18,1 млн, а также сахар, продукты с содержанием сахара и мед – на $11,5 млн.Объем экспорта различных пищевых продуктов и добавок составил $7,6 млн.Стоит отметить, что основным покупателем плодоовощной продукции из Узбекистана является Россия. На долю страны приходится более 40% от всего объема экспорта плодоовощной продукции республики.

https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-eksport-dinamika-45286978.html

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