https://uz.sputniknews.ru/20241109/v-rossii-predpolojili-chto-sdelaet-tramp-dlya-soxraneniya-vliyaniya-na-ukraine-46540816.html

В России предположили, что сделает Трамп для сохранения влияния на Украине

В России предположили, что сделает Трамп для сохранения влияния на Украине

Sputnik Узбекистан

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, Трамп путем обещаний и заверений попытается сохранить контроль США за частью бывшей Украины.

2024-11-09T16:33+0500

2024-11-09T16:33+0500

2024-11-09T16:40+0500

сша

дональд трамп

россия

украина

киев

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ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп будет пытаться "вырвать" кусок земель Украины, чтобы сохранить там влияние американцев, сообщает РИА Новости.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что окружение Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. План якобы предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и обязательства Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет, а США взамен продолжат накачивать Украину оружием. При этом, по информации WSJ, Трамп еще не одобрил ни один из планов по урегулированию конфликта.По его мнению, Трамп путем обещаний и заверений попытается сохранить контроль США за частью бывшей Украины.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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