https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html
ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен
ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен
Sputnik Узбекистан
Благодаря своевременности и обширности предпринимаемых мер в странах Союза наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности
2024-11-10T09:50+0500
2024-11-10T09:50+0500
2024-11-10T09:50+0500
еаэс
потребители
цены
еэк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18184492_322:190:873:500_1920x0_80_0_0_d75596bd82b323c30bf1687603ff5d8c.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Представители уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза обсудили меры поддержания стабильности потребительских цен в странах ЕАЭС на семинаре в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран Союза уполномоченные органы принимали меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозпроизводителям.Для справки: в соответствии с Договором о Союзе к одному из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относится уровень инфляции. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20241109/eaes-izmeneniya-texreglamenty-na-pischevuyu-produktsiyu-markirovku-46541026.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18184492_305:134:832:529_1920x0_80_0_0_ec681efb2843366ea69fbee8c51404d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс стабилизация рост потребительские цены
еаэс стабилизация рост потребительские цены
ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен
Благодаря своевременности и обширности предпринимаемых мер в странах Союза наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Представители уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза обсудили меры поддержания стабильности потребительских цен в странах ЕАЭС на семинаре в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“В условиях роста мировых цен, торгово-экономических ограничений и перестройки логистических цепочек поставок государства евразийской "пятерки" принимали меры, направленные на сдерживание роста цен для достижения национальных целей по инфляции”,— говорится в сообщении.
Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран Союза уполномоченные органы принимали меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозпроизводителям.
“Благодаря своевременности и обширности предпринимаемых мер в странах ЕАЭС наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности. По итогам сентября уровень инфляции в странах ЕАЭС составил: в Армении – 0,6%, Беларуси – 6,0%, Казахстане – 8,3%, Кыргызстане – 4,9%, России – 8,6%”, — говорится в сообщении.
Для справки: в соответствии с Договором о Союзе к одному из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относится уровень инфляции. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС.