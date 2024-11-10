https://uz.sputniknews.ru/20241110/eaes-kak-stabiliziruyut-rost-potrebitelskix-tsen-46542845.html

ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен

ЕАЭС: как стабилизируют рост потребительских цен

Sputnik Узбекистан

Благодаря своевременности и обширности предпринимаемых мер в странах Союза наблюдалась стабилизация инфляции и повышение ценовой стабильности

2024-11-10T09:50+0500

2024-11-10T09:50+0500

2024-11-10T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Представители уполномоченных органов государств Евразийского экономического союза обсудили меры поддержания стабильности потребительских цен в странах ЕАЭС на семинаре в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Для стабилизации потребительских цен монетарные регуляторы в последние годы сохраняли ключевые ставки на повышенном уровне. В большинстве стран Союза уполномоченные органы принимали меры по временному регулированию цен на отдельные социально значимые товары, ограничению экспорта отдельных видов товаров, насыщению внутреннего рынка, мониторингу торговых наценок, предоставлению льготных кредитов и налоговых послаблений, а также субсидий сельскохозпроизводителям.Для справки: в соответствии с Договором о Союзе к одному из основных макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития стран ЕАЭС, относится уровень инфляции. Комиссия на регулярной основе проводит мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20241109/eaes-izmeneniya-texreglamenty-na-pischevuyu-produktsiyu-markirovku-46541026.html

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