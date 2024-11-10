Как справиться с повышенным стрессом
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Психолог: Начать осознанно менять себя изнутри можно с простых действий.
Чтобы помочь себе справиться со стрессом, который несет в себе информация в соцсетях, нужно учиться осознанному фокусу внимания, считает психолог Екатерина Тур. В интервью радио Sputnik она объяснила, почему так происходит.
"Уровень стресса у человека повышает самый разный контент в социальных сетях. В первую очередь, это, конечно, темы, касающиеся политики, здоровья, любые темы, которые касаются разговоров о семье, о законах, о том, что мы находимся в некой шаткой позиции. В общем, это любая информация, которая подрывает уровень безопасности человека. Здесь есть как общие темы, так и личные, потому что у каждого из нас есть свои триггеры − стрессовые факторы, которые наш мозг воспринимает по-своему. Кто-то начинает зависеть от того, чтобы долистать ленту до конца, – так называемый "скроллинг", когда в попытках справиться со стрессом, пришедшим как раз из социальной ленты, человек снова и снова проматывает ее вверх, тем самым еще больше усугубляя уровень стресса. Кто-то пытается переключиться на другой контент, но его мозг, воспаленный первичным стрессом, будет снова и снова искать некоторую информацию, которая как бы должна помочь человеку с этим стрессом справиться, но по факту мы получаем только усугубление состояния", − пояснила специалист.
По мнению психолога, чтобы избежать стресса, лучше всего настраивать ленту таким образом, чтобы ваш контент в соцсетях или в поисковиках был сопряжен с позитивными эмоциями.
"Это могут быть животные или добрые, позитивные видео, или юмористический контент, то есть то, что помогает вам повышать уровень настроения. Например, одно из исследований показало, что, когда человек настраивает ленту на кошек, у него действительно происходит смещение эмоционального фона в сторону позитивных переживаний. Получается, что видео с котиками, правда, имеет терапевтический эффект. Поэтому, управляя тем, что мы поглощаем из контента, мы учимся питать себя другой информацией", − считает Тур.
Она уточнила, что это и есть психогигиена, так необходимая в работе со стрессом.
"Психогигиена − это умение управлять как входящей информацией, так и той, которая внутри нас уже работает, − наши эмоции, чувства, воспоминания и прочее, что, как правило, остается за кадром нашего внимания. Потому что получается так, что страшная новость из социальных сетей для нас важна, а то, что внутри нас в течение последних пяти лет – например, каждый вечер в одно и то же время прокручивается какое-то негативное воспоминание, – это не важно. Так работает наш мозг. И до тех пор, пока он подчиняет вас своей тревоге, вы теряете качество жизни, а социальная сеть и контент это только усугубляют. Поэтому важно и нужно учиться осознанному фокусу внимания, когда вы начинаете управлять собой", − объяснила Екатерина Тур.
Также она добавила, что начать осознанно менять себя изнутри можно с простых действий.
"Для начала настройте ленту в своей социальной сети так, чтобы она вас не истощала, а наполняла. И это тоже некоторая форма воспитания себя, когда вы подпитываетесь определенным качеством информации. Это является одной из основ работы со стрессом. Ну и если говорить про глобальную психогигиену, когда мы глобально работаем со стрессом, то необходимо, например, подключить нейромедитацию для снижения стресса. Это очень просто: включаете любую спокойную музыку, ложитесь в удобное положение и отслеживаете то, что происходит у вас внутри", − рекомендовала специалист.
8 ноября, 22:06