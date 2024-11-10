Как справиться с повышенным стрессом

"Уровень стресса у человека повышает самый разный контент в социальных сетях. В первую очередь, это, конечно, темы, касающиеся политики, здоровья, любые темы, которые касаются разговоров о семье, о законах, о том, что мы находимся в некой шаткой позиции. В общем, это любая информация, которая подрывает уровень безопасности человека. Здесь есть как общие темы, так и личные, потому что у каждого из нас есть свои триггеры − стрессовые факторы, которые наш мозг воспринимает по-своему. Кто-то начинает зависеть от того, чтобы долистать ленту до конца, – так называемый "скроллинг", когда в попытках справиться со стрессом, пришедшим как раз из социальной ленты, человек снова и снова проматывает ее вверх, тем самым еще больше усугубляя уровень стресса. Кто-то пытается переключиться на другой контент, но его мозг, воспаленный первичным стрессом, будет снова и снова искать некоторую информацию, которая как бы должна помочь человеку с этим стрессом справиться, но по факту мы получаем только усугубление состояния", − пояснила специалист.