https://uz.sputniknews.ru/20241108/kto-riskuet-zabolet-saxarnym-diabetom-46531959.html

Кто рискует заболеть сахарным диабетом

Кто рискует заболеть сахарным диабетом

Sputnik Узбекистан

Эксперт: сахарный диабет возникает из-за неправильного образа жизни. 08.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-08T22:06+0500

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Сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.Она добавила, что у предпочитающих фастфуд людей со сниженным уровнем физической активности повышаются риски ожирения и, как следствие, развитие диабета.Она предупредила, что при диабете первого типа необходимо уделять особое внимание наблюдению за детьми, в семье которых есть родственники с этим заболеванием, или рядом патологий, поражающих иммунную систему: аутоиммунным тиреоидитом, псориазом, алопецией, ревматоидным артритом и другими.В то же время, развитие диабета второго типа напрямую связано с неправильным образом жизни и ожирением, пояснила Петряйкина.Она напомнила об общемировой тенденции — повсеместном использовании различных гаджетов, сидячем образе жизни, снижении уровня физической активности, росте популярности фастфуда, высококалорийных продуктов с большим содержанием углеводов и жиров.По ее словам, употребление большого количества сахара становится причиной увеличенной выработки инсулина, который может повышать аппетит и замыкать "порочный круг". Таким образом возникает постоянный профицит калорий. В совокупности это приводит к ожирению и возрастающим рискам развития сахарного диабета, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию.

https://uz.sputniknews.ru/20241106/kakie-produkty-mogut-povysit-davlenie-46470319.html

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мнение эксперта, здоровье, питание, диабет