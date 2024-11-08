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Кто рискует заболеть сахарным диабетом
Кто рискует заболеть сахарным диабетом
Sputnik Узбекистан
Эксперт: сахарный диабет возникает из-за неправильного образа жизни. 08.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-08T22:06+0500
2024-11-08T22:06+0500
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Сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.Она добавила, что у предпочитающих фастфуд людей со сниженным уровнем физической активности повышаются риски ожирения и, как следствие, развитие диабета.Она предупредила, что при диабете первого типа необходимо уделять особое внимание наблюдению за детьми, в семье которых есть родственники с этим заболеванием, или рядом патологий, поражающих иммунную систему: аутоиммунным тиреоидитом, псориазом, алопецией, ревматоидным артритом и другими.В то же время, развитие диабета второго типа напрямую связано с неправильным образом жизни и ожирением, пояснила Петряйкина.Она напомнила об общемировой тенденции — повсеместном использовании различных гаджетов, сидячем образе жизни, снижении уровня физической активности, росте популярности фастфуда, высококалорийных продуктов с большим содержанием углеводов и жиров.По ее словам, употребление большого количества сахара становится причиной увеличенной выработки инсулина, который может повышать аппетит и замыкать "порочный круг". Таким образом возникает постоянный профицит калорий. В совокупности это приводит к ожирению и возрастающим рискам развития сахарного диабета, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию.
https://uz.sputniknews.ru/20241106/kakie-produkty-mogut-povysit-davlenie-46470319.html
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мнение эксперта, здоровье, питание, диабет
мнение эксперта, здоровье, питание, диабет

Кто рискует заболеть сахарным диабетом

22:06 08.11.2024
© Depositphotos / ImagepointfrДевушка с глюкометром измеряет сахар в крови
Девушка с глюкометром измеряет сахар в крови - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2024
© Depositphotos / Imagepointfr
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Эксперт: сахарный диабет возникает из-за неправильного образа жизни.
Сахарный диабет возникает из-за дисфункции иммунной системы или неправильного образа жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Петряйкина.
Она добавила, что у предпочитающих фастфуд людей со сниженным уровнем физической активности повышаются риски ожирения и, как следствие, развитие диабета.

"Существуют разные виды этого тяжелого заболевания. Сахарный диабет первого типа (или инсулинзависимый) является следствием дисфункции иммунной системы, проявляется в разрушении вырабатывающих инсулин клеток и не зависит от образа жизни и наличия ожирения", — пояснила специалист.

Она предупредила, что при диабете первого типа необходимо уделять особое внимание наблюдению за детьми, в семье которых есть родственники с этим заболеванием, или рядом патологий, поражающих иммунную систему: аутоиммунным тиреоидитом, псориазом, алопецией, ревматоидным артритом и другими.
В то же время, развитие диабета второго типа напрямую связано с неправильным образом жизни и ожирением, пояснила Петряйкина.
Она напомнила об общемировой тенденции — повсеместном использовании различных гаджетов, сидячем образе жизни, снижении уровня физической активности, росте популярности фастфуда, высококалорийных продуктов с большим содержанием углеводов и жиров.
По ее словам, употребление большого количества сахара становится причиной увеличенной выработки инсулина, который может повышать аппетит и замыкать "порочный круг". Таким образом возникает постоянный профицит калорий. В совокупности это приводит к ожирению и возрастающим рискам развития сахарного диабета, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию.
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