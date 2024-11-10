https://uz.sputniknews.ru/20241110/kazaxstanskiy-morskoy-port-kakovy-perspektivy-postavok-eksporterami-ruz-svoey-produktsii-46543440.html

Казахстанский морской порт: каковы перспективы поставок экспортерами РУз своей продукции

Казахстанский морской порт: каковы перспективы поставок экспортерами РУз своей продукции

Sputnik Узбекистан

В настоящее время Актауский морской торговый порт расширяет спектр предоставляемых услуг, в том числе за счет диверсификации транзитных и контейнерных перевозок, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута

2024-11-10T11:00+0500

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узбекистан

казахстан

сотрудничество

море

порт

экономика

предприниматели

экспорт

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Дипломаты Узбекистана обсудили с руководством казахстанского морского порта перспективные совместные проекты, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о текущем состоянии Актауского морского торгового порта, его технических возможностях, а также перспективах поставок узбекскими экспортерами своей продукции через порт.Турикпенбаев представил подробный обзор деятельности структуры и отметил, что в настоящее время порт активно и всесторонне расширяет свои возможности, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это осуществляется благодаря диверсификации продукции за счет транзитных и контейнерных перевозок.По словам председателя правления, "Актауский морской торговый порт" в течение 2024 года планирует увеличить объем транзита более чем на 5 млн тонн, а в дальнейшем предусмотрены работы по расширению акватории порта с целью еще большего увеличения этих показателей.Турикпенбаев также сообщил, что в настоящее время динамично развивается тенденция доставки грузов в контейнерах по Центральной Азии и другим странам. В связи с этим он подчеркнул, что для предпринимателей крайне важно наращивать опыт в области контейнерных перевозок, особенно в вопросах транзита и экспорта, а также добавил, что почти 90% грузоперевозок между Китаем и европейскими странами осуществляется именно в контейнерах.По итогам встречи достигли соглашений по вопросам двустороннего сотрудничества и перспективных совместных проектов.для справки: морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.

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