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Казахстанский морской порт: каковы перспективы поставок экспортерами РУз своей продукции
Казахстанский морской порт: каковы перспективы поставок экспортерами РУз своей продукции
Sputnik Узбекистан
В настоящее время Актауский морской торговый порт расширяет спектр предоставляемых услуг, в том числе за счет диверсификации транзитных и контейнерных перевозок, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута
2024-11-10T11:00+0500
2024-11-10T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Дипломаты Узбекистана обсудили с руководством казахстанского морского порта перспективные совместные проекты, сообщает ИА "Дунё".Речь шла о текущем состоянии Актауского морского торгового порта, его технических возможностях, а также перспективах поставок узбекскими экспортерами своей продукции через порт.Турикпенбаев представил подробный обзор деятельности структуры и отметил, что в настоящее время порт активно и всесторонне расширяет свои возможности, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это осуществляется благодаря диверсификации продукции за счет транзитных и контейнерных перевозок.По словам председателя правления, "Актауский морской торговый порт" в течение 2024 года планирует увеличить объем транзита более чем на 5 млн тонн, а в дальнейшем предусмотрены работы по расширению акватории порта с целью еще большего увеличения этих показателей.Турикпенбаев также сообщил, что в настоящее время динамично развивается тенденция доставки грузов в контейнерах по Центральной Азии и другим странам. В связи с этим он подчеркнул, что для предпринимателей крайне важно наращивать опыт в области контейнерных перевозок, особенно в вопросах транзита и экспорта, а также добавил, что почти 90% грузоперевозок между Китаем и европейскими странами осуществляется именно в контейнерах.По итогам встречи достигли соглашений по вопросам двустороннего сотрудничества и перспективных совместных проектов.для справки: морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.
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казахстан морской порт поставки экспортеры узбекистан продукция
казахстан морской порт поставки экспортеры узбекистан продукция
Казахстанский морской порт: каковы перспективы поставок экспортерами РУз своей продукции
11:00 10.11.2024 (обновлено: 11:02 10.11.2024)
В настоящее время Актауский морской торговый порт расширяет спектр предоставляемых услуг, в том числе за счет диверсификации транзитных и контейнерных перевозок, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Дипломаты Узбекистана обсудили с руководством казахстанского морского порта перспективные совместные проекты, сообщает
ИА "Дунё".
“Представители генерального консульства нашей страны провели встречу с председателем правления Национальной компании "Актауский морской торговый порт" Абаем Турикпенбаевым”, — говорится в сообщении.
Речь шла о текущем состоянии Актауского морского торгового порта, его технических возможностях, а также перспективах поставок узбекскими экспортерами своей продукции через порт.
Турикпенбаев представил подробный обзор деятельности структуры и отметил, что в настоящее время порт активно и всесторонне расширяет свои возможности, становясь важной составляющей Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это осуществляется благодаря диверсификации продукции за счет транзитных и контейнерных перевозок.
По словам председателя правления, "Актауский морской торговый порт" в течение 2024 года планирует увеличить объем транзита более чем на 5 млн тонн, а в дальнейшем предусмотрены работы по расширению акватории порта с целью еще большего увеличения этих показателей.
Турикпенбаев также сообщил, что в настоящее время динамично развивается тенденция доставки грузов в контейнерах по Центральной Азии и другим странам. В связи с этим он подчеркнул, что для предпринимателей крайне важно наращивать опыт в области контейнерных перевозок, особенно в вопросах транзита и экспорта, а также добавил, что почти 90% грузоперевозок между Китаем и европейскими странами осуществляется именно в контейнерах.
По итогам встречи достигли соглашений по вопросам двустороннего сотрудничества и перспективных совместных проектов.
для справки: морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.