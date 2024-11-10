https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-uvelichit-eksport-produktsii-v-primorskiy-kray-46546865.html

Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край

Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край

Sputnik Узбекистан

Ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке: ”Туризм на шелковом пути—2024”.

2024-11-10T15:45+0500

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2024-11-10T15:45+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

торговля

россия

экспорт

приморье

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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Вопросы прямого экспорта продукции, производимой в Узбекистане обсудили в ходе встречи сотрудников Генерального консульства республики с представителями правительства Приморского края России, сообщает ИА "Дунё".Помимо перспектив сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, речь шла о взаимодействии в области туризма и трудовой миграции.21-23 ноября ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке.В целях дальнейшего развития товарооборота между регионами двух стран в ходе переговоров предложили включить в состав делегации бизнесменов и представителей бизнес-кругов края.

https://uz.sputniknews.ru/20240115/primorye-privlecheniye-trudovyye-migranty-uzbekistan-42046300.html

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приморье

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