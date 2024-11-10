https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-uvelichit-eksport-produktsii-v-primorskiy-kray-46546865.html
Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край
Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край
Sputnik Узбекистан
Ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке: ”Туризм на шелковом пути—2024”.
2024-11-10T15:45+0500
2024-11-10T15:45+0500
2024-11-10T15:45+0500
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ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik. Вопросы прямого экспорта продукции, производимой в Узбекистане обсудили в ходе встречи сотрудников Генерального консульства республики с представителями правительства Приморского края России, сообщает ИА "Дунё".Помимо перспектив сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, речь шла о взаимодействии в области туризма и трудовой миграции.21-23 ноября ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке.В целях дальнейшего развития товарооборота между регионами двух стран в ходе переговоров предложили включить в состав делегации бизнесменов и представителей бизнес-кругов края.
https://uz.sputniknews.ru/20240115/primorye-privlecheniye-trudovyye-migranty-uzbekistan-42046300.html
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узбекистан регионы россия сотрудничество
узбекистан регионы россия сотрудничество
Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край
Ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке ”Туризм на шелковом пути—2024”.
ТАШКЕНТ, 10 ноября — Sputnik.
Вопросы прямого экспорта продукции, производимой в Узбекистане обсудили в ходе встречи сотрудников Генерального консульства республики с представителями правительства Приморского края России, сообщает
ИА "Дунё".
Помимо перспектив сотрудничества между регионами Узбекистана и Приморским краем в торгово-экономической и инвестиционной сферах, речь шла о взаимодействии в области туризма и трудовой миграции.
21-23 ноября ожидается участие делегации Приморского края в Ташкентской международной туристической ярмарке.
В целях дальнейшего развития товарооборота между регионами двух стран в ходе переговоров предложили включить в состав делегации бизнесменов и представителей бизнес-кругов края.
“Это связано также с высоким спросом на продукцию, выращенную и произведенную в Узбекистане, в том числе фрукты и овощи, продукты питания, сухофрукты, консервы и другие”, — говорится в сообщении.