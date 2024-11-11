https://uz.sputniknews.ru/20241111/mirziyoev-prinyal-ministra-energetiki-saudovskoy-aravii-46563017.html

Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили

Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Встреча прошла на полях внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде.

2024-11-11T17:40+0500

2024-11-11T17:40+0500

2024-11-11T17:40+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

саудовская аравия

министр

энергетика

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Они рассмотрели вопросы реализации совместных инвестпроектов и дальнейшего расширения практического взаимодействия в области "зеленой" энергетики.Глава республики с удовлетворением отметил плодотворное партнерство с ведущей компанией "ACWA Power", активно участвующей в модернизации энергетического сектора Узбекистана на основе прямых инвестиций и передовых технологий.Особое внимание в ходе встречи уделили ускорению реализации проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в регионах РУз, а также по производству "зеленого" водорода.Стороны договорились привлечь саудовские компании и консультантов в процессы повышения локализации и энергоэффективности предприятий Узбекистана.Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.

саудовская аравия

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