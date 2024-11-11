https://uz.sputniknews.ru/20241111/mirziyoev-prinyal-ministra-energetiki-saudovskoy-aravii-46563017.html
Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили
Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Встреча прошла на полях внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде.
2024-11-11T17:40+0500
2024-11-11T17:40+0500
2024-11-11T17:40+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
саудовская аравия
министр
энергетика
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Они рассмотрели вопросы реализации совместных инвестпроектов и дальнейшего расширения практического взаимодействия в области "зеленой" энергетики.Глава республики с удовлетворением отметил плодотворное партнерство с ведущей компанией "ACWA Power", активно участвующей в модернизации энергетического сектора Узбекистана на основе прямых инвестиций и передовых технологий.Особое внимание в ходе встречи уделили ускорению реализации проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в регионах РУз, а также по производству "зеленого" водорода.Стороны договорились привлечь саудовские компании и консультантов в процессы повышения локализации и энергоэффективности предприятий Узбекистана.Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.
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шавкат мирзиёев министр энергетика саудовская аравия встреча
шавкат мирзиёев министр энергетика саудовская аравия встреча
Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии — что обсудили
Встреча прошла на полях внеочередного арабо-исламского саммита в Эр-Рияде.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Саудовской Аравии, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в рамках участия во внеочередном арабо-исламском саммите в городе Эр-Рияде принял министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза Бин Салмана Аль Сауда”, — говорится в сообщении.
Они рассмотрели вопросы реализации совместных инвестпроектов и дальнейшего расширения практического взаимодействия в области "зеленой" энергетики.
Глава республики с удовлетворением отметил плодотворное партнерство с ведущей компанией "ACWA Power", активно участвующей в модернизации энергетического сектора Узбекистана на основе прямых инвестиций и передовых технологий.
Особое внимание в ходе встречи уделили ускорению реализации проектов по строительству ветряных и солнечных электростанций в регионах РУз, а также по производству "зеленого" водорода.
Стороны договорились привлечь саудовские компании и консультантов в процессы повышения локализации и энергоэффективности предприятий Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев находится с рабочим визитом в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, для участия во внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта.