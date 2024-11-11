https://uz.sputniknews.ru/20241111/mirziyoev-vyletel-v-er-riyad-46548938.html
Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд
Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд
Sputnik Узбекистан
Лидер Узбекистана выступит с докладами на международном саммите
2024-11-11T09:37+0500
2024-11-11T09:37+0500
2024-11-11T10:33+0500
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
рабочий визит
саудовская аравия
азербайджан
политика
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В соответствии с программой пребывания глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта, добавили в пресс-службе.Кроме того, 12-13 ноября по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева лидер Узбекистана будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и выступит с докладом.Предусматривается, Шавкат Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.
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мирзиёев саудовская аравия
мирзиёев саудовская аравия
Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд
09:37 11.11.2024 (обновлено: 10:33 11.11.2024)
Глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев вылетел в Эр-Рияд с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Служителя двух святынь — Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда 11 ноября отбыл в эту страну с рабочим визитом”, — говорится в сообщении.
В соответствии с программой пребывания глава республики выступит на внеочередном арабо-исламском саммите, посвященном эскалации ситуации в секторе Газа и Ливане, а также выработке мер по скорейшему урегулированию ближневосточного конфликта, добавили в пресс-службе.
Кроме того, 12-13 ноября по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева лидер Узбекистана будет участвовать в мероприятиях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и выступит с докладом.
Предусматривается, Шавкат Мирзиёев также проведет ряд встреч с главами зарубежных государств и руководителями международных организаций.