Простуда у детей: при каких симптомах родителям нужно насторожиться
© Sputnik / Максим Богодвид/
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Педиатр перечислил симптомы иммунодефицита.
Когда ребенок не просто часто болеет, а не может самостоятельно выздороветь, у него каждая вирусная инфекция заканчивается бактериальным осложнением, и он каждый раз нуждается в госпитализации, банальный насморк самостоятельно не проходит — вот это симптомы иммунодефицита. Педиатр Антон Равдин рассказал радио Sputnik, при каких симптомах простуды у ребенка родителям нужно насторожиться.
"В Европе, США, Канаде вы не услышите от врачей понятие "часто болеющий ребенок". Либо это ребенок, который болеет также, как все, либо это ребенок с конкретным диагнозом "иммунодефицит". Когда ребенок не просто часто болеет, а не может самостоятельно выздороветь, у него каждая вирусная инфекция заканчивается бактериальным осложнением, и он каждый раз нуждается в госпитализации, банальный насморк самостоятельно не проходит — вот это симптомы иммунодефицита. А не 10 раз в году перенести ОРЗ (1-2 раза в месяц). Это не часто болеющие дети, а дети, которые болеют так, как они должны болеть, согласно эпидобстановке”, — пояснил он.
Специалист предупредил, что, если ребенок не ходит в организованные коллективы (детские сады, школы), а сидит дома и ни с кем не контактирует, конечно, он будет редко болеть. Но как только он попадет в этот организованный коллектив — он неизбежно начнет заболевать. И это нормальное течение.