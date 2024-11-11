https://uz.sputniknews.ru/20241111/prostuda-u-detey-pri-kakix-simptomax-roditelyam-nujno-nastorojitsya-46548776.html

Простуда у детей: при каких симптомах родителям нужно насторожиться

Простуда у детей: при каких симптомах родителям нужно насторожиться

Sputnik Узбекистан

Педиатр перечислил симптомы иммунодефицита

2024-11-11T22:05+0500

2024-11-11T22:05+0500

2024-11-11T22:05+0500

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дети

простуда

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Когда ребенок не просто часто болеет, а не может самостоятельно выздороветь, у него каждая вирусная инфекция заканчивается бактериальным осложнением, и он каждый раз нуждается в госпитализации, банальный насморк самостоятельно не проходит — вот это симптомы иммунодефицита. Педиатр Антон Равдин рассказал радио Sputnik, при каких симптомах простуды у ребенка родителям нужно насторожиться.Специалист предупредил, что, если ребенок не ходит в организованные коллективы (детские сады, школы), а сидит дома и ни с кем не контактирует, конечно, он будет редко болеть. Но как только он попадет в этот организованный коллектив — он неизбежно начнет заболевать. И это нормальное течение.

https://uz.sputniknews.ru/20241110/kak-spravitsya-s-povyshennym-stressom-46542595.html

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