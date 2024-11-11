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https://uz.sputniknews.ru/20241111/putin-pozdravil-sputnik-s-desyatiletiem-46554039.html
Путин поздравил Sputnik с десятилетием
Путин поздравил Sputnik с десятилетием
Sputnik Узбекистан
Глава РФ отметил работу сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов
2024-11-11T14:07+0500
2024-11-11T14:43+0500
президент рф
владимир путин
поздравление
sputnik
юбилей
общество
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ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием.Российский лидер отметил качество и оперативность работы сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов.В заключение Владимир Путин пожелал коллективу международного информационного агентства и радио Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.Российское международное информационное агентство Sputnik создано в 2014 году под управлением медиагруппы "Россия сегодня".
https://uz.sputniknews.ru/20241108/sputnik-uzbekistan-gramoty-blagodarnosti-gencsek-sng-46520232.html
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путин sputnik поздравление
путин sputnik поздравление

Путин поздравил Sputnik с десятилетием

14:07 11.11.2024 (обновлено: 14:43 11.11.2024)
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2024
Владимир Путин
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Глава РФ отметил работу сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием.

“Поздравляю вас с юбилеем — 10-летием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik”, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил качество и оперативность работы сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов.

“Все эти годы ваш коллектив — сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов — качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, держат руку на пульсе важнейших событий, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираются на проверенные, объективные факты и, подчеркну, предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире”, — говорится в поздравлении.

В заключение Владимир Путин пожелал коллективу международного информационного агентства и радио Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
Российское международное информационное агентство Sputnik создано в 2014 году под управлением медиагруппы "Россия сегодня".
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