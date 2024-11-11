Путин поздравил Sputnik с десятилетием

“Все эти годы ваш коллектив — сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов — качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, держат руку на пульсе важнейших событий, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираются на проверенные, объективные факты и, подчеркну, предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире”, — говорится в поздравлении.