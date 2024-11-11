Путин поздравил Sputnik с десятилетием
14:07 11.11.2024 (обновлено: 14:43 11.11.2024)
Владимир Путин
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Глава РФ отметил работу сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов.
ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием.
“Поздравляю вас с юбилеем — 10-летием с начала работы международного информационного агентства и радио Sputnik”, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер отметил качество и оперативность работы сотрудников головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов.
“Все эти годы ваш коллектив — сотрудники головного офиса и многочисленных зарубежных корпунктов — качественно, оперативно и ответственно исполняют свои профессиональные обязанности, держат руку на пульсе важнейших событий, делятся с аудиторией достоверными новостями и глубокой аналитикой, всегда опираются на проверенные, объективные факты и, подчеркну, предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире”, — говорится в поздравлении.
В заключение Владимир Путин пожелал коллективу международного информационного агентства и радио Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.
Российское международное информационное агентство Sputnik создано в 2014 году под управлением медиагруппы "Россия сегодня".